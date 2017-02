July 26 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources:

*Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 7/23/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED AngloGold Ashanti $750 mln 10-yr Baa2/BBB-/NA BARC/CITI/HSBC/SC 7/25 ANZ National $750 mln 3-yr Aa3/AA-/NA ANZ/JPM/RBC 7/26 BB&T $1.0 bln perpetual Baa2/BBB/NA BAML/BBT/DB/MS/UBS/WFS 7/24 Bristol-Myers Sqb $750 mln 5-yr A2/A+/A BAML/BARC/CITI/DB/JPM/WFS 7/26 Bristol-Myers Sqb $750 mln 10-yr A2/A+/A BAML/BARC/CITI/DB/JPM/WFS 7/26 Bristol-Myers Sqb $500 mln 30-yr A2/A+/A BAML/BARC/CITI/DB/JPM/WFS 7/26 *Daimler Fin $1.5 bln 3-yr A3/A-/A- BNP/CITI/HSBS/MITSU 7/25 *Daimler Fin $750 mln 7-yr A3/A-/A- BNP/CITI/HSBS/MITSU 7/25 Fedex $500 mln 10-yr A3/BBB/NA GS/JPM 7/24 Fedex $500 mln 30-yr A3/BBB/NA GS/JPM 7/24 GE Capital $1.75 bln perpetual Baa1/AA-/NA BAML/BARC/GS/JPM/MS/UBS 7/24 Helios Leasing $143 mln 12-yr Aaa/AA+/NA KGS/BNP 7/25 IBM Corp $1.0 bln 10-yr Aa3/AA-/A+ BNP/CITI/DB/UBS 7/25 Natl Australia Bk $500 mln 3-yr frn Aa2/AA-/NA HSBC/MS/NAB 7/26 Natl Australia Bk $1.25 bln 3-yr Aa2/AA-/NA HSBC/MS/NAB 7/26 *SBA Comms $610 mln 30-yr A2/NA/A BARC/DB/CITI/JPM/WFS Schulmberger Inv $500 mln 5-yr A1/A+/NA CITI/JPM 7/24 Schulmberger Inv $500 mln 5-yr A1/A+/NA CITI/JPM 7/24 Schulmberger Norg $1 bln 10-yr A1/A+/NA CITI/JPM 7/24 State Bk of India $1.25 bln 5-yr Baa2/BBB-/NA BAML/BARC/CITI/DB/

JPM/UBS 7/25 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 7/23/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 7/23/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Biomet $1.0 bln 8-yr B3/B-/NA GS/BAML/JPM/WFS/BARC/CITI 7/25 *Crescent Res. $325 mln 7-yr Caa2/B+/NA JEFF/CS/JPM *GNB Sudameris $250 mln 10-yr Ba2/NA/NA BAML 7/24

*Isle of Capri $350 mln 8-yr NA/NA/NA CS/DB/WFS 7/24 KB Homes $350 mln 10-yr B2/B/B+ CITI/CS/DB 7/24 *Pantry Inc $250 mln 8-yr Caa1/B+/NA BAML/WFS/RBC/BMP/STRH 7/25 *QR Energy $300 mln 8-yr Caa1/B-/NA CITI/BARC/CA/TBS/WFS 7/25 *Sabra Healthcare $100 mln 6-yr B1/BB-/NA BAML/BARC/WFS 7/23 *SPL Logistics $450 mln 8-yr NA/NA/NA UBS/MACQ 7/24 *Toys R US $450 mln 5-yr B3/CCC+/NA JPM/GS/BAML/DB 7/26 *Univ Hosp Serv. $425 mln 8-yr B3/B+/NA BARC/BAML/RBC 7/24 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Commonwealth REIT $150 mln 30-yr Baa2/BBB-/NA BAML/CITI/JEFF/MS/RBC

UBS/WFS 7/20 EBay $250 mln 3-yr A2/A/A CITI/CS/DB/JPM 7/19 EBay $1.0 bln 5-yr A2/A/A CITI/CS/DB/JPM 7/19 EBay $1.0 bln 10-yr A2/A/A CITI/CS/DB/JPM 7/19 EBay $750 mln 30-yr A2/A/A CITI/CS/DB/JPM 7/19 EIB $3.5 bln 5-yr Aaa/AAA/AAA BARC/DB/JPM 7/19 Fed Realty Trust $250 mln 10-yr Baa1/BBB-/A- CITI/RBC/WFS 7/16 HCP Corp $300 mln 10-yr Baa2/BBB/NA GS/JPM/WFS 7/18 *Korea Gas Corp $700 mln 5-yr A1/A/NA BAML/CITI/GS/MIZ/UBS 7/18 Kimco Realty $225 mln perpetual Baa2/BBB-/NA BAML/JPM/MS/RBC/UBS/WFS 7/16 Morgan Stanley $2 bln 30-yr Baa1/A-/A MS 7/19 *NY Life Global $600 mln 3-yr AA+/AAA/NA CS/DB/UBS 7/19 Pemex $400 mln 10-yr Aaa/AA+/AAA CA/GS/JPM 7/17 Safina Ltd $223.577 mln 10-yr Aaa/AA+/NA JPM 7/18 Senior Housing $350 mln 30-yr Baa3/BBB-/NA BAML/CITI/JEFF/MS/

RBC/UBS/WFS 7/17 Stan Black&Decker $200 mln 40-yr Baa2/BBB+/BBB+ BAML/MS/UBS/WFS 7/18 Temasek Financial $1.2 bln 10.5-yr Aaa/AAA/NA CITI/DB/GS/UBS 7/16 Temasek Financial $500 mln 30-yr Aaa/AAA/NA CITI/DB/GS/UBS 7/16 Toyota Motor Cred $1.5 bln 3-yr Aa3/AA-/NA BNP/CIT/DB/JPM 7/16 US Bancorp $1.3 bln 10-yr A1/A-/NA CA/MS/USB 7/18 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Access Bank $350 mln 5-yr NR/B+/B CITI/GS 7/18 *Ardagh Packaging $210 mln 7-yr B3/B-/NA CITI 7/19 *Clean Harbors $800 mln 8-yr Ba3/bb+/na GS 7/17 *DDR Corp $200 mln perpet Ba1/B/BB- JPM 7/19 *DISH Network $500 mln 7-yr Ba2/BB-/NA DB 7/19 *Harland Clarke $235 mln 6-yr B1/B+/NA CS/CITI/BAML/DB/JEFF/

UBS/NATIXIS 7/17 HCP Inc $300 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB+ GS/JPM/WFS 7/18 *Hologic $1 bln 8-yr B2/BB/NA GS 7/19 *Horsehead Hldgs $175 mln 5-yr B2/B-/NA COWEN 7/19 *Interline Brands $365 mln 6-yr Caa1/B-/NA GS/BAML 7/17 *Lennar Corp $350 mln 5-yr B2/B+/NA DB/BAML/UBS 7/17 *Level 3 Comm $300 mln 7-yr Caa2/CCC/NA CITI/BAML/MS/CS/DB/JPM 7/18 *Nationstar Mortg $100 mln 7-yr B2/B+/NA CS/RB/WFS 7/19 *Party City Hldgs $700 mln 8-yr Caa1/CCC+/NA BAML/DB/BARC/GS/MS 7/19 Smithfield Foods $1.0 bln 10-yr B1/BB/NA BARC/GS 7/18 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS CONVERTIBLE SECURITIES SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED ------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED ---------------------------------------------------------