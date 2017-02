May 15 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 5/13/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED AGL Capital $500 mln 30-yr Baa1/BBB+/BBB+ BAML/JPM/MS 5/13 American Express $TBA 5-yr frn A3/BBB+/A+ CITI/GS/JPM/UBS American Express $TBA 5-yr A3/BBB+/A+ CITI/GS/JPM/UBS *Amer Honda Fin. $750 mln 1-yr frn NA/NA/NA BAML/MS/RBS 5/14 Axis Capital $200 mln perpetual NA/NA/NA BAML/CITI/WFS 5/13 Consumers Energy $425 mln 30-yr NA/NA/NA BARC/GS/WFS Covidien Int'l $750 mln 10-yr Baa1/A/A BAML/BARC/MS 5/13 Golden Eagle Ret $400 mln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- CITI/HSBC/BAML/JPM/MS 5/14 Hershey Co $250 mln 10-yr A2/A/NA BAML/UBS 5/14 Kimco Realty Corp $350 mln 10-yr NA/NA/NA JPM/BARC/MS/RBC 5/14 *Kommunalbanken $TBA 5-yr Aaa/AAA/NA CS/DB/GS Lorillard Tobacc. $500 mln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- BARC/GS/WFS Merck & Co $TBA 3-yr frn A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS Merck & Co $TBA 3-yr A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS Merck & Co $TBA 5-yr frn A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS Merck & Co $TBA 5-yr A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS Merck & Co $TBA 10-yr A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS Merck & Co $TBA 30-yr A2/AA/NA BNPP/DB/JPM/MS NStar Electric $200 mln 3-yr frn A2/A/A+ BARC/RBC 5/14 N. States Power $400 mln 10-yr NA/NA/NA BKNY/CS/DB/MS 5/13 Qwest Corp $750 mln 40-yr NA/NA/NA BAML/MS/UBS/WFS 5/14 Petrobras $1.25 bln 3-yr A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 Petrobras $1.0 bln 3-yr frn A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 Petrobras $1.5 bln 5-yr frn A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 Petrobras $2.0 bln 5-yr A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 Petrobras $3.5 bln 10-yr A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 Petrobras $1.75 bln 30-yr A3/BBB/BBB BAML/BB/CITI/HSBC/JPM/MS 5/13 *State Grid Corp $TBA 5-yr Aa3/AA-/A+ BOCI/HSBC/GS/MS *State Grid Corp $TBA 10-yr Aa3/AA-/A+ BOCI/HSBC/GS/MS *State Grid Corp $TBA 30-yr Aa3/AA-/A+ BOCI/HSBC/GS/MS Toyota Motor Crdt $1.5 bln TBA Aa3/AA-/NA BNPP/CITI/RBS 5/14 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 5/13/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *PT Pertamina $1.625 bln 10-yr Baa3/BB-/BBB- BARC/CITI/RBS 5/13 *PT Pertamina $1.62 bln 30-yr Baa3/BB-/BBB- BARC/CITI/RBS 5/13 Seagate Cayman $1.0 bln 10-yr Ba1/BB+/BBB- MS/BAML/BNPP -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 5/13/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Amkor Technology $200 mln 9.5-yr NA/NA/NA DB/CS *Dynegy Inc $500 mln 10-yr NA/NA/NA MS/CS/BARC/DB/GS/JPM/ BAML/RBC/UBS Fifth Third $600 mln perpetual NA/NA/NA GS/DB/JPM/MS 5/10 *ING USA $750 mln 40-yr Ba1/BB/NA BAML/BARC/JPM 5/10 *Jefferies Loan $250 mln 7-yr NA/NA/NA JEFFERIES -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *ANZ Banking $1.0 bln 2-yr frn Aa2/AA-/NA ANZ/CITI/GS 5/9 *ANZ Banking $750 mln 5-yr frn Aa2/AA-/NA ANZ/CITI/GS 5/9 *ANZ Banking $750 mln 5-yr Aa2/AA-/NA ANZ/CITI/GS 5/9 *Banco del Estado $200 mln 4-yr Aa2/AA-/A+ CITI/DB/HSBC/JPM 5/7 Berk Hathaway Fin $500 mln 5-yr Aa2/AA+/NA BAML/GS/WFS 5/8 Berk Hathaway Fin $500 mln 30-yr Aa2/AA+/NA BAML/GS/WFS 5/8 BNY Mellon $500 mln perpetual Baa1/BBB/BBB BNY/CS/DB/GS/UBS 5/8 BP Capital $250 mln 5-yr frn A2/A/NA MIZ/BAML/CA/MUS/MS/SG 5/7 BP Capital $1.25 bln 5-yr A2/A/NA MIZ/BAML/CA/MUS/MS/SG 5/7 BP Capital $1.5 bln 10-yr A2/A/NA MIZ/BAML/CA/MUS/MS/SG 5/7 Citigroup $1.25 bln 10-yr Baa3/BBB+/BBB+ CITI 5/7 EIB $5.0 bln 3-yr Aaa/AAA/AAA CITI/DB/GS 5/8 EBRD $250 mln 5-yr Aaa/AAA/AAA DB/TD 5/7 *Empresas CMPC $500 mln 10-yr Baa3/BBB/BBB+ DB/JPM 5/8 Federal Realty $275 mln 10-yr Baa1/A-/A- WFS/BAML 5/6 FEMSA $300 mln 10-yr NA/NA/NA BBVA/CITI/GS 5/7 FEMSA $700 mln 30-yr NA/NA/NA BBVA/CITI/GS 5/7 GECC $750 mln perpetual NA/NA/NA MS 5/9 *Harvest Operatns $630 mln 5-yr A1/A+/A+ BAML/BARC/HSBC/RBS 5/7 *HSBC Bank Plc $1.2 bln 5-yr Aa3/AA-/AA- HSBC 5/8 *HSBC Bank Plc $750 mln 5-yr frn Aa3/AA-/AA- HSBC 5/8 Hyatt Hotels $350 mln 10-yr Baa2/BBB/NA GS/JPM/STRH 5/7 Inversiones CMPC $500 mln 10-yr NA/NA/NA DB/JPM 5/8 JP Morgan $2.0 bln 5-yr A2/A/A+ JPM 5/8 *Leaseplan Corp $750 mln 5-yr Baa2/BBB+/A- RBS/CITI/HSBC/JPM 5/7 *Network Rail $1.75 bln 5-yr Aa1/AAA/AAA BAML/HSBC/MS/RBC 5/8 *Nordea Bank $625 mln 3-yr frn Aa3/AA-/AA- CITI/BAML/GS/JPM 5/7 *Nordea Bank $625 mln 3-yr Aa3/AA-/AA- CITI/BAML/GS/JPM 5/7 *Nordea Bank $1.25 bln 5-yr Aa3/AA-/AA- CITI/BAML/GS/JPM 5/7 Northeast Util. $300 mln 5-yr NA/NA/NA BAML/CITI/GS/JPM 5/8 Northeast Util. $450 mln 10-yr NA/NA/NA BAML/CITI/GS/JPM 5/8 Oklahoma G&E $250 mln 30-yr A2/A-/A+ RBS/MIZ/MUS 5/8 *Oncor Electric $100 mln 28-yr Baa3/A/BBB+ BARC/RBC 5/8 Paccar Financial $200 mln 2-yr frn NA/NA/NA CITI/MUS/RBC 5/9 Paccar Financial $250 mln 2-yr NA/NA/NA CITI/MUS/RBC 5/9 Perrigo Co $600 mln 10-yr NA/NA/NA BAML/MS/WFS 5/9 *Piedmont Oper. $350 mln 10-yr Baa2/BBB/NA MS/JPM/USB 5/6 PNC Bank $120 mln 3-yr A2/A/A+ MS 5/7 PSE&G $500 mln 10-yr A1/A/A+ MIZ/BNP/MUS/SC 5/7 SC Johnson $400 mln 30-yr NA/A-/A- BAML/BARC/CITI 5/7 State Street $500 mln 5-yr A1/A+/A+ BAML/GS/MS 5/8 State Street $1.0 bln 10-yr A2/A/A BAML/GS/MS 5/8 Statoil ASA $500 mln 5-yr frn Aa2/AA-/NA DB/JPM/MS/RBS 5/8 Statoil ASA $750 mln 5-yr Aa2/AA-/NA DB/JPM/MS/RBS 5/8 Statoil ASA $900 mln 10-yr Aa2/AA-/NA DB/JPM/MS/RBS 5/8 Statoil ASA $850 mln 30-yr Aa2/AA-/NA DB/JPM/MS/RBS 5/8 Want Want China $600 mln 5-yr A3/A-/NA BAML/JPM 5/9 Xcel Energy $450 mln 3-yr Baa1/BBB+/BBB+ BAML/BARC/CITI 5/6---- -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED BOE Intermediate $285 mln 4.5-yr Caa2/BBB+/NA BAML/GS/DB/JPM 5/8 Brinker Int'l $250 mln 5-yr Ba2/BBB-/BBB- BAML/JPM 5/8 Brinker Int'l $300 mln 10-yr Ba2/BBB-/BBB- BAML/JPM 5/8 *Brunswick Corp $150 mln 8-yr Ba3/BB/NA JPM/BAML 5/8 Ford Motor Credit $500 mln 3-yr frn Baa2/BB+/BBB- BNPP/CA/CS/GS 5/6 Ford Motor Credit $1.0 bln 3-yr Baa2/BB+/BBB- BNPP/CA/CS/GS 5/6 ICE-Instituto CRE $500 mln 30-yr Baa3/BB+/NA CITI/DB 5/8 *Seminole Hd Rock $350 mln 8-yr B2/BB-/NA BAML/CS 5/8 Toll Brothers $100 mln 10-yr B1/BB+/BBB- CITI/DB/RBS/STRH 5/8 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Atlas Pipeline $400 mln 8.5-yr B2/B+/NA CITI/WF/BAML/DB/STRH 5/8 Ball Corp $1.0 bln 10.5-yr Ba1/BB+/NA DB/BAML/GS/BARC/WF/ RBS/KEY/JPM 5/9 Capstead Mtg Corp $150 mln perpetual NA/NA/NA MS 5/8 *Cash America $300 mln 5-yr NR/NR/NR JEFFERIES/JPM 5/8 *Claire's Stores $320 mln 7-yr NA/NA/NA GS/CS/JPM/RBC/APOLLO 5/9 *First Quality $600 mln 8-yr B2/BB-/NA WF/JPM/BAML/RBS/STRH 5/9 *GM Finance $1.0 bln 3-yr Ba3/BB-/BB DB/BARC/GS/RBC/RBS 5/7 *GM Finance $750 mln 5-yr Ba3/BB-/BB DB/BARC/GS/RBC/RBS 5/7 *GM Finance $750 mln 10-yr Ba3/BB-/BB DB/BARC/GS/RBC/RBS 5/7 *ION Geophysical $175 mln 5-yr B3/B+/NA CITI/WF/PARETO 5/8 Northern Oil/Gas $200 mln 7-yr Caa1/B-/NA RBC/BMO/STRH 5/8 *NXP Semiconductr $750 mln 5-yr B3/B/NA MS/BARC/CS/KKR 5/6 *PVR $400 mln 8-yr B2/B-/NA JPM/RBC/WF/BAML/CITI/ PNC/STRH 5/6 *Safway Grp Hldg $560 mln 5-yr B3/B/NA GS/WFS/MS/BARC/LAZ 5/7 *Seven Generatns $400 mln 7-yr B3/CCC/NA CS/RBS 5/7 *Sonic Automotive $300 mln 10-yr B3/B+/NA BAML/JPM/WFS 5/6 *Targa Resources $625 mln 10.5-yr NA/NA/NA WFS/BARC/DB/JPM/RBC -------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED *DVB Bank $500 mln 5-yr NA/A+/A+ CITI/JPM/UBS 1/9 ------------------------------------------------------------------------------- MANAGERS: SYNDICATE DESK NUMBERS: HIGH-YIELD HIGH-GRADE BARC Barclays Capital 212-412-3889 212-412-2663 BNP BNP Paribas 212-841-3435 CITI Citigroup Global Markets 212-723-6020 212-723-6121 CS Credit Suisse 212-325-3325 DB Deutsche Bank 212-250-8314 212-250-6801 GS Goldman Sachs & Co 212-357-0347 212-902-5954 HSBC HSBC Securities 212-525-4102 212-525-4102 JPM J.P. Morgan Chase & Co 212-834-4533 MIZ Mizuho Securities 212-205-7543 212-205-7543 MS Morgan Stanley 212-761-2031 212-761-2000 NOM Nomura 212-667-1476 212-667-1476 RBC RBC Capital Markets 212-618-2205 212-858-7232 RBS RBS 203-897-6981 203-897-6553 SUN Suntrust 404-926-5604 UBS UBS Investment Bank 203-719-1088