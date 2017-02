Nov 17 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 11/14/2011 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Amex Credit $1.0 bln 5-yr A2/BBB+/A+ CITI/GS/UBS 11/16 *ANZ Banking Grp $1.25 bln 5-yr Aaa/AAA/NA ANZ/CITI/NOM/UBS 11/15 *Aristotle Hldg $900 mln 3-yr Baa3/BBB+/BBB BAML/CITI/CS/MS 11/14 *Aristotle Hldg $1.25 bln 5-yr Baa3/BBB+/BBB BAML/CITI/CS/MS 11/14 *Aristotle Hldg $1.25 bln 10-yr Baa3/BBB+/BBB BAML/CITI/CS/MS 11/14 *Aristotle Hldg $700 mln 30-yr Baa3/BBB+/BBB BAML/CITI/CS/MS 11/14 Banco do Brasil $500 mln 5-yr Baa1/NA/NA BB/BRADES/CITI/HSBC/JPM 11/16 BHP Billiton Fin $1.0 bln 3-yr A1/A+/A+ BARC/JPM 11/16 BHP Billiton Fin $750 mln 5-yr A1/A+/A+ BARC/JPM 11/16 BHP Billiton Fin $1.25 bln 10-yr A1/A+/A+ BARC/JPM 11/16 BNY Mellon $TBA 3-yr As2/AA-/AA- BNY/CITI/UBS BNY Mellon $TBA 5-yr As2/AA-/AA- BNY/CITI/UBS Clorox $300 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA CITI/JPM/WFS 11/14 FMC Corp $300 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA BAML.CITI 11/17 *Gazprom $1.0 bln 4.5-yr Baa1/BBB/BBB BNP/JPM 11/16 *Gazprom $600 mln 9-yr Baa1/BBB/BBB BNP/JPM 11/16 General Mills $1.0 bln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ BAML/GS/MS 11/17 Duke Energy $500 mln 5-yr Baa2/A-/NA BNP/CS/MS 11/14 HSBC Holdings $900 mln 10-yr Aa2/AA-/AA HSBC 11/14 HSBC Holdings $750 mln 30-yr Aa2/AA-/AA HSBC 11/14 Int'l Finance-IFC $3 bln 5-yr Aaa/AAA/NA CITI/HSBC/JPM 11/16 *Indianapolis P&L $140 mln 30-yr A3/BBB/BBB+ BARC/GS 11/15 Kellogg Co $500 mln 5-yr A3/BBB+/BBB+ BARC/JPM 11/14 L-3 Comms $500 mln 5-yr Baa3/BBB-/BBB- BAML/BARC/DB Lowe's $500 mln 10-yr A3/A-/NA BAML/JPM/SUNTR 11/15 Lowe's $500 mln 30-yr A3/A-/NA BAML/JPM/SUNTR 11/15 NiSource Finance $250 mln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- BARC/CITI/JPM 11/14 NiSource Finance $250 mln 30-yr Baa3/BBB-/BBB- BARC/CITI/JPM 11/14 Norfolk Southern $500 mln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ CITI/GS/WFS 11/14 Norfolk Southern $100 mln 100-yr Baa1/BBB+/BBB+ CITI/GS/WFS 11/14 Puget Sound Enrgy $250 mln 30-yr A3/A-/NA BARC/BNY/MUS 11/14 Rockwell Collins $250 mln 10-yr A1/A/A BAML/CITI/WFS 11/15 San Diego Gas&Ele $350 mln 30-yr Aa3/A+/AA- BAML/BNP/LOOP/MS 11/14 So. Cal Ed $250 mln 30-yr A1/A/A+ DB/RAM/UBS/WFS Stanley Black $400 mln 10-yr Baa1/A/NA CITI/CS/GS 11/17 Statoil $650 mln 5-yr Aa2/AA-/NA BAML/DB/JPM 11/16 Statoil $750 mln 10-yr Aa2/AA-/NA BAML/DB/JPM 11/16 Statoil $350 mln 30-yr Aa2/AA-/NA BAML/DB/JPM 11/16 TMCC (Toyota) $1.0 bln 3-yr Aa3/AA-/NA BARC/CITI/DB/GS 11/14 *Westpac Banking $1.0 bln 5-yr Aaa/AAA/NA BARC/BAML/NOM/WESTP 11/17 Williams Partners $500 mln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- DB/RBS/SC 11/14 ------------------------------------------------------------------------------ SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 11/14/2011 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED ------------------------------------------------------------------------------ HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 11/14/2011 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Amer Greetings $225 mln 10-yr Ba3/BB+/NA JPM/BAML 11/15 *Carrizo Oil $200 mln 7-yr B3/B-/NA CS/BNP/RBC 11/14 *Comm Health Sys $1.0 bln 8-yr B3/NR/NA CS/BAML/JPM/WFS 11/14 *Host Hotels $300 mln 10-yr Ba2/BB+/NA JPM/BAML/GS/WFS 11/14 *Kodiak Oil & Gas $500 mln 8-yr TBD CS/KEY/RBS/WFS *Pioneer Drilling $175 mln 7-yr B3/B/NA BAML/GS/WFS 11/15 *Swift Energy $250 mln 10.5-yr B3/B+/NA JPM/CS/RBC/WFS 11/15 ------------------------------------------------------------------------------ PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Amerisource Berg $500 mln 10-yr Baa2/A-/A- BAML/JPM/WFS 11/8 Amgen $1.0 bln 3-yr A3/A+/A- BAS/JPM/MS 11/7 Amgen $1.0 bln 5-yr A3/A+/A- BAS/JPM/MS 11/7 Amgen $1.75 bln 10-yr A3/A+/A- BAS/JPM/MS 11/7 Amgen $2.25 bln 30-yr A3/A+/A- BAS/JPM/MS 11/7 Baltimore G&E $300 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA CA/RBS/SCOT 11/10 BNG $1.75 bln 3-yr Aaa/AAA/AAA BARC/CITI/DB/MS 11/8 Canada Natl Rail $300 mln 5-yr A3/A-/NA CITI/JPM 11/7 Canada Natl Rail $400 mln 10-yr A3/A-/NA CITI/JPM 11/7 Canada Nat Res $500 mln 3-yr Baa1/BBB+/NA JPM 11/10 Canada Nat Res $500 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA JPM 11/10 Dr. Pepper Snap $250 mln 7-yr A3/A-/NA DB/MS 11/7 Dr. Pepper Snap $250 mln 10-yr A3/A-/NA DB/MS 11/7 Encana Corp $600 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/BNP/JPM 11/8 Encana Corp $400 mln 30-yr Baa2/BBB+/NA BARC/BNP/JPM 11/8 Halliburton $500 mln 10-yr A2/A/A- CITI/DB/HSBC/RBS 11/8 Halliburton $500 mln 30-yr A2/A/A- CITI/DB/HSBC/RBS 11/8 Hershey $250 mln 5-yr A2/A/NA BAML/CITI/JPM/PNC 11/8 Int'l Paper $900 mln 10-yr Baa3/BBB/NA DB/USB 11/8 Int'l Paper $600 mln 10-yr Baa3/BBB/NA DB/USB 11/8 KKR Financial $225 mln 10-yr NA/BBB-/BBB CITI/MS/UBS/WFS 11/7 Korea Fin Corp $750 mln 10-yr A1/A/A- BAML/CS/DAE/HSBC/RBS 11/8 *Newcrest Fin PPT $750 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/CS 11/7 *Newcrest Fin PPT $250 mln 30-yr Baa2/BBB+/NA BARC/CS 11/7 Philip Morris $750 mln 10-yr Baa1/BBB/BBB+ BARC/CITI/GS/HSBC/JPM 11/7 Philip Morris $750 mln 30-yr Baa1/BBB/BBB+ BARC/CITI/GS/HSBC/JPM 11/7 Prudential Fin $400 mln 10-yr Baa2/A/BBB+ HSBC/JPM/MS/UBS 11/10 Prudential Fin $325 mln 30-yr Baa2/A/BBB+ HSBC/JPM/MS/UBS 11/10 Simnon Prop Grp $500 mln 5-yr A3/A-/NA BAML/CITI/JPM 11/10 Simnon Prop Grp $700 mln 10-yr A3/A-/NA BAML/CITI/JPM 11/10 TEVA Pharmaceut $200 mln 1.5-yr frn A3/A-/NA BARC/CITI/GS/MS 11/7 TEVA Pharmaceut $1.1 bln 3-yr A3/A-/NA BARC/CITI/GS/MS 11/7 TEVA Pharmaceut $950 mln 5-yr A3/A-/NA BARC/CITI/GS/MS 11/7 TEVA Pharmaceut $875 mln 10-yr A3/A-/NA BARC/CITI/GS/MS 11/7 TEVA Pharmaceut $875 mln 10-yr A3/A-/NA BARC/CITI/GS/MS 11/7 UnitdHealth Group $400 mln 5-yr A3/A-/NA GS/MS/RBS/USB 11/7 UnitdHealth Group $500 mln 10-yr A3/A-/NA GS/MS/RBS/USB 11/7 UnitdHealth Group $600 mln 30-yr A3/A-/NA GS/MS/RBS/USB 11/7 Zimmer Holdings $250 mln 3-yr Baa1/A-/NA BAML/BNP/RBS 11/7 Zimmer Holdings $300 10-yr Baa1/A-/NA BAML/BNP/RBS 11/7 ------------------------------------------------------------------------------ PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED ------------------------------------------------------------------------------