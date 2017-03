PARIS, Sept 3 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 6 points higher, or up 0.09 percent, Germany's DAX to open flat, and France's CAC 40 to open 4 points higher, or up 0.09 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING ASHTEAD GROUP PLC Q1 HARGREAVES LANSDOWN PLC FINAL MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q1 2015 H & R Block Inc Q2 2014 PVH Corp MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0400 US car sales Aug 0745 IT Markit/ADACI Sv Aug 0750 FR Markit Serv, Comp PMI Aug 0755 DE Markit Serv, Comp PMI Aug 0800 EZ Markit Serv, Comp PMI Aug 0900 EZ Retail sales Jul 1345 US ISM-New York Aug 1400 US Durable goods Jul 1400 US Factory orders Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 2,002.28 -0.05 % -1.09 NIKKEI 15740.2 0.46 % 71.6 MSCI ASIA EX-JP 513.06 0.53 % 2.7 EUR/USD 1.3131 0 % 0.0000 USD/JPY 104.96 -0.1 % -0.1100 10-YR US TSY YLD 2.427 -- 0.01 10-YR BUND YLD 0.928 -- 0.00 SPOT GOLD $1,267.60 0.17 % $2.20 US CRUDE $93.26 0.41 % 0.38 > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES RISE, DOLLAR ON TOP OF THE HEAP > US STOCKS-WALL ST ENDS MIXED, ENERGY SHARES FALL > NIKKEI JUMPS TO 7-MONTH HIGH ON RENEWED "ABENOMICS" HOPES > FOREX-DOLLAR CLIMBS AS YEN, STERLING SAG; EURO OFF LOWS FOR NOW > PRECIOUS-GOLD STRUGGLES NEAR 2-1/2-MTH LOW AS STRONGER DOLLAR WEIGHS > METALS-LONDON COPPER STEADY IN LOW VOLUMES, SUPPLY OUTLOOK DRAGS > BRENT CLIMBS TOWARDS $101, PULLS AWAY FROM 16-MTH LOW (Reporting by Blaise Robinson)