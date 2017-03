PARIS, Sept 12 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 10 points higher, or up 0.2 percent, Germany's DAX to open 5 points higher, or up 0.1 percent, and France's CAC 40 to open 3 points higher, or up 0.1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : KABA HOLDING AG FINAL MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q1 2015 Darden Restaurants MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Wholesale Price Aug 0645 FR Current account Jul 0800 IT Industrial output Jul 0900 EZ Employment Q2 0900 EZ Industrial Prod Jul 0900 IT Consumer Prices Aug 0900 IT CPI Aug 1230 US Import Prices Aug 1230 US Export Prices Aug 1230 US Retail Sales Aug 1355 US Mich Sentiment Sep 1400 US Business Inventories Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0520 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,997.45 0.09 % 1.76 NIKKEI 15929.69 0.13 % 20.49 MSCI ASIA EX-JP 500.2 -0.44 % -2.19 EUR/USD 1.292 -0.04 % -0.0005 USD/JPY 107.25 0.14 % 0.1500 10-YR US TSY YLD 2.558 -- 0.03 10-YR BUND YLD 1.044 -- -0.01 SPOT GOLD $1,234.06 -0.52 % -$6.43 US CRUDE $92.93 0.11 % 0.10 > GLOBAL MARKETS-DOLLAR UP FROM FED RISK, JAPAN STOCKS HIT HIGHS > US STOCKS-S&P 500 REBOUNDS WITH ENERGY SHARES; DOW DIPS > NIKKEI HITS 8-MONTH HIGH AS WEAK YEN LIFTS EXPORTERS > TREASURIES-BOND YIELDS EDGE HIGHER AHEAD OF U.S. RETAIL SALES DATA > FOREX-DOLLAR HITS FRESH 6-YEAR HIGH VS YEN, AUSSIE FLOUNDERS > PRECIOUS-GOLD STUCK NEAR 7-1/2 MTH LOW; SET FOR WORST WEEK SINCE MAY > METALS-LONDON COPPER SET FOR BIGGEST WEEKLY LOSS IN NEARLY 2 MTHS > BRENT HEADS FOR WORST WEEK IN SIX AT BELOW $98 ON WEAK DEMAND (Reporting by Blaise Robinson)