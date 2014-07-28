PARIS, July 28 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open 12 points higher, or up 0.2 percent, Germany's DAX
to open 1 point higher, or up 0.01 percent, and France's CAC 40 to open
4 points higher, or up 0.1 percent.
MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
DIA Q2
GEA GROUP AG Q2
RECKITT BENCKISER GROUP PLC H1
TNT EXPRESS NV Q2
GALP ENERGIA SGPS SA Q2
HISCOX LTD H1
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA Q2
RYANAIR HOLDINGS PLC Q1
BANKIA SA Q2
WINCOR NIXDORF AG Q3
FERROVIAL SA H1
JAZZTEL PLC Q2
TELEPERFORMANCE SA H1
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
Q2 2014 Cummins Inc.
Q2 2014 Eastman Chemical Company
Q2 2014 General Growth Properties Inc
Q3 2014 Jacobs
Q2 2014 Masco
Q2 2014 Plum Creek Timber
Q2 2014 Roper Industries, Inc.
Q2 2014 Range Resources
Q3 2014 Tyson Foods
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :
0800 IT Business Confidence Jul
1345 US Markit Comp Flash Jul
1345 US Markit Svcs Flash Jul
1400 US Pending Homes Jun
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MARKET SNAPSHOT AT 0547 GMT:
LAST PCT CHG NET CHG
S&P 500 1,978.34 -0.48 % -9.64
NIKKEI 15512.02 0.35 % 54.15
MSCI ASIA EX-JP 509.26 0.23 % 1.15
EUR/USD 1.3427 -0.01 % -0.0002
USD/JPY 101.78 -0.04 % -0.0400
10-YR US TSY YLD 2.476 -- 0.01
10-YR BUND YLD 1.148 -- 0.00
SPOT GOLD $1,303.74 -0.31 % -$4.05
US CRUDE $101.73 -0.35 % -0.36
> GLOBAL MARKETS-CHINA SHARES LEAD ASIA HIGHER, DOLLAR BUOYED
> US STOCKS-WALL ST CLOSES LOWER ON AMAZON, VISA
> NIKKEI HITS 6-MTH HIGH ON EARNINGS HOPES; CASINO PLAYS OUTPERFORM
> FOREX-MARKET TAKES A SHINE TO THE DOLLAR, SHUNS EURO
> PRECIOUS-GOLD SLIPS ON STRONGER DOLLAR, BUT HOLDS ABOVE $1,300
> METALS-LONDON COPPER PAUSES AS FREEPORT EYES EXPORTS
> BRENT SLIPS BELOW $108 AS MIDEAST TENSION COOLS ON GAZA LULL
(Reporting by Blaise Robinson)