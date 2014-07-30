PARIS, July 30 Financial spreadbetters expect Britain's FTSE 100
to open 2 points lower, or down 0.03 percent, Germany's DAX to
open 18 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 9
points lower, or down 0.2 percent.
MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
HOLCIM LTD Q2
OSRAM LICHT AG PRELIM
REXEL SA Q2
UCB SA Q2
BAYER AG Q2
INFINEON TECHNOLOGIES AG Q3
KONINKLIJKE KPN NV Q2
SCHNEIDER ELECTRIC SE H1
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG H1
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC H1
MAN SE H1
PEUGEOT SA H1
RIGHTMOVE PLC INTERIM
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Q2
TOTAL SA H1
WOLTERS KLUWER NV H1
BANCO POPULAR ESPANOL SA Q2
ENDESA SA H1
SNAM SPA Q2
BARCLAYS PLC INTERIM
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC INTERIM
TRAVIS PERKINS PLC H1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q2
CLARIANT AG H1
ENEL GREEN POWER SPA H1
FIAT SPA Q2
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA H1
ITV PLC INTERIM
TAYLOR WIMPEY PLC INTERIM
TULLOW OIL PLC H1
DSV A/S Q2
EBRO FOODS SA H1
HEIDELBERGCEMENT AG Q2
RED ELECTRICA CORPORACION SA H1
SEGRO PLC H1
TENARIS SA Q2
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA H1
IMERYS SA H1
KERING SA Q2
VISCOFAN SA H1
VALLOUREC SA H1
AIRBUS GROUP NV Q2
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC INTERIM
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
Q3 2014 ADT Corp
Q2 2014 Akamai Technologies Inc.
Q2 2014 The Allstate Corp.
Q2 2014 American Tower Corp
Q3 2014 Franklin Resources Inc
Q2 2014 Dominion Resources Inc.
Q2 2014 FMC Corp.
Q2 2014 Garmin Ltd
Q2 2014 Goodyear Tire & Rubber
Q2 2014 Hess Corp.
Q2 2014 The Hartford
Q2 2014 Hospira
Q2 2014 Humana Inc.
Q2 2014 Kraft Foods Group Inc
Q2 2014 Lincoln National
Q2 2014 Lorillard, Inc.
Q4 2014 Lam Research
Q2 2014 MetLife, Inc.
Q2 2014 Murphy Oil Corp.
Q2 2014 MeadWestvaco
Q2 2014 Pitney Bowes Inc.
Q2 2014 Public Service Enterprise Group
Q2 2014 Phillips 66
Q3 2014 Rockwell Automation
Q2 2014 Sealed Air
Q2 2014 Southern Company
Q2 2014 Tesoro Corp.
Q2 2014 Unum Group
Q2 2014 Valero Energy Corp.
Q4 2014 Western Digital Corp.
Q2 2014 Wisconsin Energy Corp.
Q3 2014 Whole Foods Market
Q2 2014 WellPoint, Inc.
Q2 2014 Williams Companies Inc.
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :
0645 FR Consumer Confidence Jul
0900 EZ Business climate Jul
0900 EZ Econ sentiment Jul
0900 EZ Indus sentiment Jul
0900 EZ Services Sentiment Jul
0900 EZ Consumer Confidence Jul
1200 DE HICP Prelim Jul
1200 DE CPI prelim Jul
1215 US ADP jobs Jul
1230 US GDP Q2
1230 US Core PCE Prices Q2
1800 US Fed FOMC statement
2305 GB GfK Consumer Jul
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MARKET SNAPSHOT AT 0516 GMT:
LAST PCT CHG NET CHG
S&P 500 1,969.95 -0.45 % -8.96
NIKKEI 15635.58 0.11 % 17.51
MSCI ASIA EX-JP 513.52 0.53 % 2.72
EUR/USD 1.3408 -0.01 % -0.0001
USD/JPY 102.08 -0.03 % -0.0300
10-YR US TSY YLD 2.466 -- 0.00
10-YR BUND YLD 1.120 -- 0.00
SPOT GOLD $1,298.25 0.01 % $0.15
US CRUDE $101.08 0.11 % 0.11
> GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES RISE, DOLLAR STEADY BEFORE FED
> US STOCKS-WALL STREET ENDS DOWN; TWITTER RALLIES AFTER-HOURS
> NIKKEI EDGES UP AS STRONG EARNINGS OFFSET WEAK INDUSTRIAL OUTPUT
> FOREX-DOLLAR STEADY NEAR 6-MONTH PEAK AHEAD OF GDP AND FED TESTS
> PRECIOUS-GOLD TREADS WATER BELOW $1,300 AS FED, ECONOMIC DATA EYED
> METALS-LEAD FALLS AS CHART PATTERNS SPARK PROFIT-TAKING
> BRENT HOVERS NEAR $107.50 AHEAD OF U.S. DATA
(Reporting by Blaise Robinson)