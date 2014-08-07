PARIS, Aug 7 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100
to open 4 points lower, or down 0.1 percent, Germany's DAX to
open 15 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 6
points lower, or down 0.1 percent.
MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
ZURICH INSURANCE GROUP AG H1
ADECCO SA Q2
DEUTSCHE TELEKOM AG Q2
ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE H1
KBC GROUPE SA Q2
SYMRISE AG Q2
NESTLE SA H1
AVIVA PLC H1
DELTA LLOYD NV H1
ALTICE SA Q2
AMEC PLC H1
COCA COLA HBC AG Q2
HENDERSON GROUP PLC INTERIM
HEXAGON AB Q2
OLD MUTUAL PLC INTERIM
RANDGOLD RESOURCES LTD Q2
TDC A/S Q2
NOVO NORDISK A/S Q2
RSA INSURANCE GROUP PLC INTERIM
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG Q2
ADIDAS AG Q2
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC Q2
BEIERSDORF AG Q2
BRENNTAG AG Q2
COMMERZBANK AG Q2
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES Q2
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG Q1
RHEINMETALL AG Q2
STADA ARZNEIMITTEL AG INTERIM
TOD'S SPA Q2
COBHAM PLC INTERIM
KERRY GROUP PLC INTERIM
RIO TINTO PLC H1
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA H1
FRESENIUS SE & CO KGAA Q2
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC INTERIM
ANDRITZ AG Q2
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
Q2 2014 AES Corp.
Q2 2014 CBS Corp.
Q4 2014 CareFusion Corp.
Q1 2015 Computer Sciences Corp
Q2 2014 Duke Energy Corp.
Q2 2014 Consolidated Edison, Inc.
Q4 2014 Harman International Industries
Q2 2014 IntercontinentalExchange, Inc.
Q2 2014 Monster Beverage Corp
Q2 2014 Mylan Inc.
Q2 2014 NRG Energy, Inc.
Q2 2015 NVIDIA Corp.
Q4 2014 News Corp
Q2 2014 Scripps Networks Interactive, Inc
Q2 2014 Sempra Energy
Q2 2014 Teradata
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :
0600 DE Industrial Ouput Jun
0645 FR Trade balance Jun
1100 GB BOE rate
1145 EZ ECB rate
1230 US jobless claims w/e
1900 US consumer credit Jun
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MARKET SNAPSHOT AT 0505 GMT:
LAST PCT CHG NET CHG
S&P 500 1,920.24 0 % 0.03
NIKKEI 15112.32 -0.31 % -47.47
MSCI ASIA EX-JP 500.11 -0.53 % -2.67
EUR/USD 1.3385 0.03 % 0.0004
USD/JPY 102.22 0.13 % 0.1300
10-YR US TSY YLD 2.465 -- -0.01
10-YR BUND YLD 1.094 -- -0.01
SPOT GOLD $1,306.09 0.01 % $0.10
US CRUDE $97.03 0.11 % 0.11
> GLOBAL MARKETS-ASIA STOCKS SLIP, BONDS FIRM ON UKRAINE TENSIONS
> US STOCKS-WALL STREET ENDS NEAR FLAT AS RUSSIA CONCERNS LINGER
> NIKKEI FALLS FOR 6TH DAY ON STRONG YEN, CONCERNS ON UKRAINE
> FOREX-EURO STEADY AHEAD OF ECB; AUSSIE SLIDES ON WEAK JOBS DATA
> GOLD WELL BID ABOVE $1,300 AS UKRAINE BOOSTS SAFE-HAVEN APPEAL
> METALS-LONDON COPPER EDGES UP AS DOLLAR TURNS LOWER
> BRENT SUPPORTED BY U.S. INVENTORY DATA, UKRAINE CONFLICT
(Reporting by Blaise Robinson)