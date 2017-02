European stock index futures point to a lower open on concern that a summit of European Union leaders may not come up with a sufficiently comprehensive package to address the euro zone debt crisis.

Euro STOXX 50 STXEc1 futures are down 0.1 percent, Germany's DAX futures FDXc1 are down 0.1 percent and France's CAC-40 futures FCEc1 are down 0.4 percent.

EUROPEAN COMPANIES

MERCK KGAA Q3

GLAXOSMITHKLINE PLC Q3

RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Q3

UPM-KYMMENE OYJ Q3

SCHINDLER HOLDING AG Q3

SAP AG Q3

SVENSKA HANDELSBANKEN AB Q3 (SHBa.ST)

SAIPEM SPA Q3

TELENOR ASA Q3

STOREBRAND ASA Q3

KESKO OYJ Q3

MTU AERO ENGINES HOLDING AG Q3 (MTXGn.DE)

SWEDISH MATCH AB Q3

DSV A/S Q3

EDP RENOVAVEIS SA Q3

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q3

EBRO FOODS SA Q3

HOLMEN AB Q3 (HOLMb.ST)

MAPFRE SA Q3

SNAM RETE GAS SPA Q3

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA Q3

CIE GENERALE DES ETS MICHELIN SCA Q3

U.S. COMPANIES

Ford Motor Co

Boeing Co

Visa Inc

NASDAQ OMX Group Inc

WellPoint Inc

Automatic Data Processing Inc

Allergan Inc

ConocoPhillips

General Dynamics Corp

Hudson City Bancorp Inc

Harris Corp

Norfolk Southern Corp

Sprint Nextel Corp

MACRO (GMT)

0600 DE Import

0800 IT Business Confidence

1000 GB CBI Orders

1100 US Mortgage Index

1230 US Durable Goods

1230 US New Orders

1400 US New Homes

Reuters messaging rm://atul.prakash.thomsonreuters.com@reuters.net

rm://brian.gorman.thomsonreuters.com@reuters.net