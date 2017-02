European stock futures point to sharp falls for equities after French and German leaders warn Greece it would not receive the next aid tranche until the referendum had passed, sparking investor fears of a Greek default.

Futures for the Euro STOXX 50 STXEc1, for Germany's DAX FDXc1 and for France's CAC-40 FCEc1 are 2.7 to 2.8 percent lower.

EUROPEAN COMPANIES

BNP PARIBAS SA Q3

ING GROEP NV Q3

BT GROUP PLC Q2

ARCELORMITTAL SA Q3

SANOFI SA Q3

HEIDELBERGCEMENT AG Q3

BMW AG Q3

METRO AG Q3

QIAGEN NV Q3

MAN GROUP PLC INTERIM

AKER SOLUTIONS ASA Q3

GEBERIT AG Q3

SWISS REINSURANCE COMPANY LTD Q3

ADIDAS AG Q3

BEIERSDORF AG Q3

SKANSKA AB Q3 (SKAb.ST)

TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA Q3

WERELDHAVE NV Q3

PORTUGAL TELECOM SGPS SA Q3

LOTTOMATICA GROUP SPA Q3

CABLE AND WIRELESS COMMUNICATIONS PLC INTERIM

INVENSYS PLC H1

TATE AND LYLE PLC INTERIM

TENARIS SA Q3

CORIO NV Q3

IMERYS SA Q3

RHEINMETALL AG Q3

SGL CARBON SE Q3

ALSTOM SA Q2

U.S. COMPANIES

Q3 American International Group Inc

Q3 CBS Corp

Q3 Duke Energy Corp

Q3 Eastman Kodak Co

Q3 First Solar Inc

Q3 Kellogg Co.

Q2 2012 Microchip Technology Inc

Q3 NYSE Euronext

Q4 Starbucks

Q3 Spectra Energy Corp

Q3 Sempra Energy

Q3 Teradata Corp

MACRO (GMT)

0928 GB PMI

1230 US Jobless Claims

1245 EZ ECB Rate

1400 US Durable Goods

