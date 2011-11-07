MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:
NOBEL BIOCARE HOLDING AG Q3
ADECCO SA Q3
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Q3
MARKS AND SPENCER GROUP PLC INTERIM
ENDESA SA Q3
GAS NATURAL SDG SA Q3
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC INTERIM
VODAFONE GROUP PLC INTERIM
CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC INTERIM
COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO SA Q3 HLBr.AT
INTESA SANPAOLO SPA Q3
MEDIASET SPA Q3
PIRELLI & C SPA Q3
SOCIETE GENERALE Q3
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC PRELIM
INTERCELL AG Q3
UBISOFT ENTERTAINMENT SA H1
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:
Q3 International Flavors & Fragrances Inc
Q4 International Game Technology
Q4 Rockwell Automation Inc
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):
0700 DE Trade balance Sep
0745 FR Trade balance Sep
0930 GB Ind Prod Sep
0930 GB Mfg Prod Sep
1245 US ICSC chain w/e