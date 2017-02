EUROPEAN COMPANIES

TUI TRAVEL PLC PRELIM

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC PRELIM

U.S. COMPANIES

No major U.S. company is scheduled to announce results.

MACRO (GMT)

0843 IT PMI

0848 FR PMI

0853 DE PMI

0858 EZ PMI

0928 GB PMI

0930 EZ Sentix Index

1000 EZ Retail Sales

1500 US Employment Trends

1500 US Durable Goods

1500 US ISM N-Mfg

Reuters messaging rm://atul.prakash.lastname.thomsonreuters.com@reuters.net