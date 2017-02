MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING: SOFTWARE AG FINAL KPN NV Q4 INVESTOR AB Q4 NORDEA BANK AB Q4 CHEMRING GROUP PLC PRELIM SIEMENS AG Q1 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING: Q1 2012 Apple Inc. Q4 AK Steel Holding Corp Q4 Altera Corp Q4 Advanced Micro Devices Inc Q1 2012 Air Products and Chemicals Inc Q4 Baker Hughes Inc Q4 Peabody Energy Corp. Q3 2012 CA Inc Q2 2012 Coach Inc Q4 DuPont Q4 Quest Diagnostics Inc Q4 EMC Corp Q4 Harley Davidson Inc Q1 2012 International Game Technology Q4 Johnson & Johnson Q4 Keycorp Q4 Kimberly Clark Corp Q4 McDonalds Corp Q2 2012 Meredith Corp Q4 Norfolk Southern Corp Q4 Regions Financial Corp Q4 Stryker Corp Q4 Travelers Companies Inc Q4 Total System Services Inc Q4 Verizon Communications Inc Q4 Waters Corp Q4 Yahoo! Inc