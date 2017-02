European shares are seen opening higher, with investors betting on a positive resolution to the Greek debt talks after politicians made some progress in agreeing on austerity measures.

Futures for Euro STOXX 50, for Germany's DAX and for France's CAC are up 0.5 to 0.6 percent.

MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING ON THURSDAY:

BG GROUP PLC Q4

BRITISH LAND CO PLC Q3

HUGO BOSS AG PRELIM

CREDIT SUISSE GROUP AG Q4

DANSKE BANK A/S FINAL

DASSAULT SYSTEMES SA FINAL

DIAGEO PLC H1

DNB ASA Q4

INFOVISTA SA H1

GDF SUEZ SA FINAL

HARGREAVES LANSDOWN PLC INTERIM

HERMES INTERNATIONAL SCA Q4 SALES

ING GROEP NV Q4

KBC GROUPE SA Q4

LEGRAND SNC FINAL

DEUTSCHE LUFTHANSA AG TRAFFIC

PUBLICIS GROUPE SA FINAL

RIO TINTO PLC FINAL

ROLLS-ROYCE HOLDING PLC PRELIM

SECURITAS AB Q4

SHIRE PLC FINAL

STOCKMANN OYJ ABP Q4

UMICORE SA FINAL

VODAFONE GROUP PLC TRADING

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Coca-Cola Enterprises Inc

Expedia Inc

International Flavors & Fragrances Inc

Lorillard Inc

Noble Energy Inc

Pitney Bowes Inc

Pepsico Inc

Philip Morris International Inc

Republic Services Inc

Sealed Air Corp

Sigma Aldrich Corp

Scripps Networks Interactive Inc

Teradata Corp

FLIR Systems Inc

MAJOR ECONOMIC DATA/EVENTS (times are GMT):

0930 British manufacturing data for January

1200 Bank of England rates decision

1245 European Central Bank rates decision

1330 European Central Bank press conference

1330 U.S. weekly jobless claims

