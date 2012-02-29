EUROPEAN COMPANIES
KONINKLIJKE AHOLD NV Q4
THE SWATCH GROUP SA FINAL
KAZAKHMYS PLC TRADING
VIVENDI SA FINAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE SA FINAL
ESSILOR INTERNATIONAL SA Q4
MAN GROUP PLC PRELIM
BEIERSDORF AG FINAL
WPP PLC PRELIM
ADECCO SA Q4
AIXTRON SE FINAL
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI FINAL
COMPAGNIE GENERALE DE VERITAS SA FINAL
TORM A/S FINAL
PROSAFE SE Q4
DERWENT LONDON PLC PRELIM
JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC PRELIM
GROUPE EUROTUNNEL SA Q4
TITAN CEMENT COMPANY SA Q4
SIKA AG FINAL
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA Q4
ANDRITZ AG FINAL
U.S. COMPANIES
Kroger Co Q4
MACRO (GMT)
0630 FR ILO Unemployment
0645 CH GDP
0700 GB NW House Price
0830 CH PMI
0843 IT PMI
0848 FR PMI
0853 DE PMI
0858 EZ PMI
0900 IT Unemployment
0928 GB PMI
1000 EZ HIXP Flash
1330 US Personal Income, Core PCE
1330 US Jobles Claims
1500 US ISM
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