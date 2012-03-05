MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:
GAM HOLDING AG FINAL
RWE AG FINAL
FRESNILLO PLC PRELIM
MEGGITT PLC PRELIM
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC PRELIM
INTERCELL AG PRELIM
PARGESA HOLDING SA FINAL
TOPDANMARK A/S FINAL
JOHN WOOD GROUP PLC FINAL
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Q4
THALES SA Q4
INMARSAT PLC PRELIM
MERCK KGAA FINAL
No major U.S. company reporting.
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):
1000 EZ GDP R Q4
1245 US ICSC chain w/e
1355 US Redbook w/e
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