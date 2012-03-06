MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:
ADIDAS AG FINAL
ENEL SPA FINAL
ADMIRAL GROUP PLC PRELIM
PRYSMIAN SPA FINAL
BOURBON SA Q4
JERONIMO MARTINS SGPS SA Q4
GENMAB A/S FINAL
VALIANT HOLDING AG FINAL
COBHAM PLC PRELIM
BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL Q4
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:
Q3 2012 Brown-Forman Corp.
Q3 2012 H and R Block Inc
Q2 2012 Pall Corp.
MAJOR MACROECONOMIC DATA (GMT):
0645 CH Jobless
1100 DE Industrial Orders
1200 US Mortgage Index
1315 US ADP Employment
1330 US Productivity
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