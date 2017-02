EUROPEAN COMPANIES

FRESENIUS SE & CO KGAA FINAL

SUBSEA 7 SA Q4

EURAZEO SA Q4

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE PRELIM

AIR BERLIN FINAL

U.S. COMPANIES

No major U.S. company announcing results on Friday.

MACRO (GMT)

0900 IT Trade

1000 EZ Trade Balance

1230 US CPI

1315 US Ind Production

1355 US Univ Mich Sentiment

1430 US ECRI Weekly

Reuters messaging rm://atul.prakash.thomsonreuters.com@reuters.net