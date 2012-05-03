EUROPEAN COMPANIES
BG GROUP PLC Q1
METRO AG Q1
ADIDAS AG Q1
CLARIANT AG Q1
RANDGOLD RESOURCES LTD Q1
ORKLA ASA Q1
POHJOLA PANKKI OYJ Q1
FRANCE TELECOM SA Q1
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG Q1
INFINEON TECHNOLOGIES AG Q2
STOREBRAND ASA Q1
BEIERSDORF AG Q1
BOLIDEN AB Q1
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Q1
ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE Q1
SMITH & NEPHEW PLC Q1
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA Q1
VERBUND AG Q1
MAN SE Q1
SCOR SE Q1
SANOMA OYJ Q1
SOCIETE GENERALE Q1
TITAN CEMENT COMPANY SA Q1
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Q1
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA Q1
FRESENIUS SE & CO KGAA Q1
HEIDELBERGCEMENT AG Q1
SGL CARBON SE Q1
U.S. COMPANIES
Q1 2012 Kraft Foods
Q1 2012 Cigna
Q1 2012 First Solar, Inc.
Q1 2012 American International Group
Q1 2012 El Paso Corp.
Q4 2012 Microchip Technology
Q1 2012 SCANA Corp.
MACRO DATA (GMT)
0600 GB Nationwide
0900 EZ PPI
1130 US Challenger
1145 US ECB Rate
1230 US Jobless Claims
1400 US ISM Non-mfg
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