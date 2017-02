MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :

FR AEROPORTS DE PARIS SALES/TRAFFIC

DE 05:00 ALLIANZ Q1

CH JULIUS BAER TRADING

IT BANCO POPOLARE Q1

PT AMC BANCO ESPIRITO SANTO Q1

IT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Q1

IT BENETTON GROUP Q1

FR 15:45 BOUYGUES Q1

IT DAVIDE CAMPARI MILANO Q1

ES INMOBILIARIA COLONIAL Q1

DK 06:00 FLSMIDTH AND CO Q1

GB 06:00 G4S TRADING

IT INTESA SANPAOLO Q1

DE 06:00 SKY DEUTSCHLAND Q1

IT 05:30 SARAS Q1

DE SALZGITTER Q1

DE SUEDZUCKER FINAL

DE 05:30 THYSSENKRUPP Q2

IT TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Q1

FR AMC UBISOFT ENTERTAINMENT FINAL

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :

BMO Q1 2012 The Home Depot, Inc.

AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc

BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc.

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :

FR Q1 flash GDP 0530

DE Q1 flash GDP 0600

IT Q1 flash GDP 0800

GB March trade data 0830

EZ Q1 flash GDP 0900

DE May ZEW Index 0900

US ICSC weekly chain 1145

US April CPI 1230

US May NY Fed Mfg 1230

US April retail sales 1230

US Redbook 1255

