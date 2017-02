European stock index futures point to sharp losses in equities after Standard & Poor downgrades the U.S. credit rating.

Futures for Euro STOXX 50 STXEc1, for Germany's DAX FDXc1 and for France's CAC FCEc1 are down 1.1-1.8 percent.

Major European companies reporting:

Hannover Re Q2 (HNRGn.DE)

Deutsche Lufthansa TRAFFIC

Finnair TRAFFIC

Morgan Sindall Group Plc INTERIM

Major U.S. companies reporting:

Tyson Foods Q3

Major economic indicators (GMT):

0545 CH jobless

0830 EZ Sentix index

Reuters messaging rm://dominic.lau.thomsonreuters.com@reuters.net

Reuters messaging rm://joanne.frearson.thomsonreuters.com@reuters.net