Stock index futures point to European shares rising, after two days of losses, with European Central Bank executive board member Juergen Stark saying the euro zone debt crisis might be overcome in one or two years.

Euro STOXX 50 STXEc1 futures are up 0.6 percent, Germany's DAX futures FDXc1 are up 0.7 percent and France's CAC-40 futures FCEc1 are up 0.4 percent.

MAJOR EUROPEN COMPANIES REPORTING:

NOBEL BIOCARE HOLDING AG Q3

ADECCO SA Q3

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Q3

MARKS AND SPENCER GROUP PLC INTERIM

ENDESA SA Q3

GAS NATURAL SDG SA Q3

BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC INTERIM

VODAFONE GROUP PLC INTERIM

CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC INTERIM

COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO SA Q3 HLBr.AT

INTESA SANPAOLO SPA Q3

MEDIASET SPA Q3

PIRELLI & C SPA Q3

SOCIETE GENERALE Q3

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC PRELIM

INTERCELL AG Q3

UBISOFT ENTERTAINMENT SA H1

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q3 International Flavors & Fragrances Inc

Q4 International Game Technology

Q4 Rockwell Automation Inc

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

0700 DE Trade balance Sep

0745 FR Trade balance Sep

0930 GB Ind Prod Sep

0930 GB Mfg Prod Sep

1245 US ICSC chain w/e

