EUROPEAN COMPANIES
HSBC Q3 TRADE
E.ON AG Q3 (EONGn.DE)
CARLSBERG A/S Q3 (CARLb.CO)
J SAINSBURY PLC INTERIM
HENKEL AG & CO. KGAA Q3 (HNKG_p.DE)
DEXIA SA Q3
NATIXIS SA Q3
ANHEUSER BUSCH INBEV SA Q3
DEUTSCHE POST AG Q3 (DPWGn.DE)
AGEAS SA/NV Q3
ARKEMA SA Q3
CNP ASSURANCES SA Q3
ADMIRAL GROUP PLC Q3 TRADE
TULLOW OIL PLC TRADING
WOLTERS KLUWER NV Q3 TRADE (WLSNc.AS)
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE Q3
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG Q3 (HNRGn.DE)
OMV AG Q3
SWISSCOM AG Q3
SECURITAS AB Q3 (SECUb.ST)
RATOS AB Q3 (RATOb.ST)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Q3
ENEL SPA Q3
H LUNDBECK A/S Q3
SODEXO SA FINAL
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA Q3
WIENERBERGER AG Q3
FIRSTGROUP PLC INTERIM
SSE PLC H1
TRYG A/S Q3
AIR FRANCE KLM SA Q2
VALLOUREC SA Q3
DEUTSCHE POSTBANK AG Q3 DPBGn.DE
SYMRISE AG Q3
WINCOR NIXDORF AG PRELIM
U.S. COMPANIES
Computer Sciences Corp Q2, 2012
CISCO Systems Inc Q1, 2012
Dean Foods Co Q3
Macy's, Inc. Q3
Polo Ralph Lauren Corp Q2, 2012
MACRO (GMT)
0745 FR Budget
0930 GB Trade
1200 US MBA Purchase
1500 US Wholesale
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