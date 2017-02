European stock index futures point to a sharply higher open for equities as Italian Prime Minister Silvio Berlusconi's pledge to resign revives hopes that a new leader will more aggressively tackle the country's debt problems.

By 0702 GMT, futures for Euro STOXX 50 STXEc1, for Germany's DAX FDXc1 and for France's CAC FCEc1 are up 1.5 to 2 percent.

MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

HSBC Q3 TRADE

E.ON AG Q3 (EONGn.DE)

CARLSBERG A/S Q3 (CARLb.CO)

J SAINSBURY PLC INTERIM

HENKEL AG & CO. KGAA Q3 (HNKG_p.DE)

DEXIA SA Q3

NATIXIS SA Q3

ANHEUSER BUSCH INBEV SA Q3

DEUTSCHE POST AG Q3 (DPWGn.DE)

AGEAS SA/NV Q3

ARKEMA SA Q3

CNP ASSURANCES SA Q3

ADMIRAL GROUP PLC Q3 TRADE

TULLOW OIL PLC TRADING

WOLTERS KLUWER NV Q3 TRADE (WLSNc.AS)

COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE Q3

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG Q3 (HNRGn.DE)

OMV AG Q3

SWISSCOM AG Q3

SECURITAS AB Q3 (SECUb.ST)

RATOS AB Q3 (RATOb.ST)

VESTAS WIND SYSTEMS A/S Q3

ENEL SPA Q3

H LUNDBECK A/S Q3

SODEXO SA FINAL

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA Q3

WIENERBERGER AG Q3

FIRSTGROUP PLC INTERIM

SSE PLC H1

TRYG A/S Q3

AIR FRANCE KLM SA Q2

VALLOUREC SA Q3

DEUTSCHE POSTBANK AG Q3 DPBGn.DE

SYMRISE AG Q3

WINCOR NIXDORF AG PRELIM

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Computer Sciences Corp Q2, 2012

CISCO Systems Inc Q1, 2012

Dean Foods Co Q3

Macy's, Inc. Q3

Polo Ralph Lauren Corp Q2, 2012

MAJOR MACRO DATA (GMT):

0745 FR Budget

0930 GB Trade

1200 US MBA Purchase

1500 US Wholesale

Reuters Messaging: atul.prakash.thomsonreuters.com@reuters.net