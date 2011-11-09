MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG Q3
CREDIT AGRICOLE SA Q3
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT Q3
K+S AG Q3 (SDFGn.DE)
KBC GROUPE SA Q3
RWE AG Q3
AEGON NV Q3
SCOR SE Q3
DEUTSCHE TELEKOM AG Q3 (DTEGn.DE)
ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Q3
VEDANTA RESOURCES PLC INTERIM
REPSOL YPF SA Q3
3I GROUP PLC H1 III_p.L
HELLENIC TELECOM ORGANIZATION SA Q3 (OTEr.AT)
A2A SPA Q3
AZIMUT HOLDING SPA Q3
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Q3
FINMECCANICA SPA Q3
PARMALAT SPA Q3
TELECOM ITALIA SPA Q3
EXPERIAN PLC H1
LAND SECURITIES GROUP PLC H1
TITAN CEMENT COMPANY SA Q3 (TTNr.AT)
TF1 Q3
CELESIO AG Q3 (CLSGn.DE)
LANXESS AG Q3
SIEMENS AG FINAL (SIEGn.DE)
STADA ARZNEIMITTEL AG Q3 (STAGn.DE)
UNITED INTERNET AG Q3
BARRY CALLEBAUT FY
GJENSIDIGE ASA Q3
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:
Q4 Walt Disney Co
Q3 Kohls Corp.
Q3 2012 Nvidia Corp
Q4 Viacom Inc VIAb
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):
0630 FR HICP final Oct
0700 DE CPI final Oct
0700 DE HICP final Oct
0700 DE Wholesale prices Oct
0745 FR Ind. Output Sep
0900 IT Ind Prod Sep
1200 GB BOE QE Total Nov
1200 GB BOE Bank rate Nov
1330 US Int'l trade Sep
1330 US Jobless claims w/e
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