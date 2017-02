European stock index futures shares point to a sharply lower open, tracking losses on Wall Street and adding to the previous session's sell-off sparked by mounting tension surrounding Italy's finances.

Futures for Euro STOXX 50 STXEc1, for Germany's DAX FDXc1 and for France's CAC FCEc1 are down 2.2-2.5 percent.

MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

ZURICH FINANCIAL SERVICES AG Q3

CREDIT AGRICOLE SA Q3

FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT Q3

K+S AG Q3 (SDFGn.DE)

KBC GROUPE SA Q3

RWE AG Q3

AEGON NV Q3

SCOR SE Q3

DEUTSCHE TELEKOM AG Q3 (DTEGn.DE)

ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Q3

VEDANTA RESOURCES PLC INTERIM

REPSOL YPF SA Q3

3I GROUP PLC H1 III_p.L

HELLENIC TELECOM ORGANIZATION SA Q3 (OTEr.AT)

A2A SPA Q3

AZIMUT HOLDING SPA Q3

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Q3

FINMECCANICA SPA Q3

PARMALAT SPA Q3

TELECOM ITALIA SPA Q3

EXPERIAN PLC H1

LAND SECURITIES GROUP PLC H1

TITAN CEMENT COMPANY SA Q3 (TTNr.AT)

TF1 Q3

CELESIO AG Q3 (CLSGn.DE)

LANXESS AG Q3

SIEMENS AG FINAL (SIEGn.DE)

STADA ARZNEIMITTEL AG Q3 (STAGn.DE)

UNITED INTERNET AG Q3

BARRY CALLEBAUT FY

GJENSIDIGE ASA Q3

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q4 Walt Disney Co

Q3 Kohls Corp.

Q3 2012 Nvidia Corp

Q4 Viacom Inc VIAb

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

0630 FR HICP final Oct

0700 DE CPI final Oct

0700 DE HICP final Oct

0700 DE Wholesale prices Oct

0745 FR Ind. Output Sep

0900 IT Ind Prod Sep

1200 GB BOE QE Total Nov

1200 GB BOE Bank rate Nov

1330 US Int'l trade Sep

1330 US Jobless claims w/e

Reuters Messaging rm://blaise.robinson.thomsonreuters.com@reuters.net

rm://brian.gorman.thomsonreuters.com@reuters.net