European stock index futures point to a lower open for equities, adding to a week-long sell-off, as a flow of downbeat news from companies and fears of euro zone sovereign ratings downgrades are seen keeping investors on edge.

Futures for Euro STOXX 50, for Germany's DAX and for France's CAC are down 0.2 to 0.4 percent.

The pan-European FTSEurofirst 300 index of top shares closed down 2.1 percent at 952.42 points on Wednesday.

No major European company reporting on Thursday.

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q4 Adobe Systems

Q4 Discover Financial Services

Q2 FedEx Q

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

0758 FR PMI Mfg Flash Dec

0758 FR PMI Srv Flash Dec

0828 DE MFG Flash PMI Dec

0828 DE Serv Flash PMI Dec

0828 DE Comp Flash PMI Dec

0830 CH SNB rate

0858 EZ Mar Mfg F PMI Dec

0858 EZ Mar Ser F PMI Dec

0858 EZ Mar Cmp F PMI Dec

0900 IT CPI final Nov

0900 IT HICP final Nov

0930 GB retail sales Nov

1000 EZ Employment Q3

1000 EZ HICP final Nov

1330 US NY Fed mfg Dec

1330 US Jobless claims w/e

1330 US PPI Nov

1415 US Ind Prod Nov

1500 US Philly Fed bus Dec

