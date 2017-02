European stock index futures pointed to a lower open on Thursday, with shares set to retreat for the fourth straight session, after data showed China's economic momentum slowed in March as factory activity shrank for a fifth month in a row.

At 0740 GMT, futures for Euro STOXX 50, for Germany's DAX and for France's CAC were down 0.1-0.2 percent.

Spreadbetters expect the FTSE 100 index to fall 0.1 percent.

MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

LANXESS AG FINAL

KINGFISHER PLC PRELIM

NEXT PLC PRELIM

PREMIER OIL PLC PRELIM

HERMES INTERNATIONAL SCA Q4

BALOISE HOLDING AG FINAL

SGL CARBON SE FINAL

SOLARWORLD AG FINAL

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

ConAgra Foods Inc Q3

FedEx Q3

Gamestop Corp. Q4

Nike Q3

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

0758 FR PMI Mfg Flash Mar

0758 FR Srv Flash Mar

0758 FR PMI Comp Flash Mar

0828 DE MFG Flash PMI Mar

0828 DE Serv Flash PMI Mar

0828 DE CompFlash PMI Mar

0858 EZ Mar Mfg F PMI Mar

0858 EZ Mar Ser F PMI Mar

0858 EZ Mar Cmp F PMI Mar

0930 GB Retail sqles Feb

1000 EZ Ind orders Jan

1230 US jobless claims w/e

1400 US Home Price Jan

1400 US Lead indicators Feb

