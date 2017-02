MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :

BURBERRY GROUP PLC TRADING

CASINO GUICHARD PERRACHON SA Q1 SALES

DANONE SA Q1 SALES

MARKS AND SPENCER GROUP PLC Q4 TRADE

RIO TINTO PLC Q1 OUTPUT

SULZER AG Q1 SALES

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :

AMC Q1 2012 CSX Corp., Inc.

BMO Q1 2012 Goldman Sachs

AMC Q1 2012 Intel Corp.

BMO Q1 2012 Johnson & Johnson

BMO Q1 2012 The Coca-Cola Company

Q1 2012 Omnicom Group Inc.

BMO Q1 2012 State Street Corp.

Q1 2012 Yahoo, Inc.

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :

0830 UK inflation for March

0900 German ZEW sentiment indicator for April

0900 Euro zone final inflation for March

1230 U.S. housing starts and building permits for March

1315 U.S. industrial output for March

