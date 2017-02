MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

NOBEL BIOCARE HOLDING AG Q1

BASF SE Q1

NORSK HYDRO ASA Q1

SOFTWARE AG Q1

ELISA OYJ Q1

SANOFI SA Q1

DSV A/S Q1

OUTOKUMPU OYJ Q1

SANDVIK AB Q1

SSAB AB Q1

YARA INTERNATIONAL ASA Q1

BANCO POPULAR ESPANOL SA Q1

ENI SPA Q1

NOVO NORDISK A/S Q1

RED ELECTRICA CORPORACION SA Q1

GALP ENERGIA SGPS SA Q1

ATLAS COPCO AB Q1

ACERINOX SA Q1

TOTAL SA Q1

DAIMLER AG Q1

RHEINMETALL AG Q1

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q1 2012 Coventry Health Care, Inc

Q1 2012 Chevron

Q1 2012 DTE Energy Company

Q1 2012 Ford Motor Company

Q1 2012 Goodyear Tire & Rubber

Q1 2012 International Paper Co.

Q1 2012 Merck & Co., Inc.

Q1 2012 Newmont Mining Corp.

Q1 2012 Newell Rubbermaid

Q3 2012 The Procter & Gamble Company

Q1 2012 Simon Property Group, Inc.

Q1 2012 VF CORP

Q1 2012 Ventas

Q1 2012 Weyerhaeuser Co.

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

---- IT Italy's Treasury will offer up to 6.25 billion euros in bonds on Friday, including five- and 10-year debt.

0600 DE GfK index May

0600 DE Import prc Mar

0645 FR Cons spend Mar

0645 FR PPI Mar

0800 IT Retail sales Feb

1230 US GDP Q1

1230 US PCE Q1

1230 US Core PCE Q1

1355 US Mich sent Apr

