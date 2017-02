MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

ABB LTD Q2

ALCATEL LUCENT SA Q2

BASF SE Q2

CLARIANT AG H1

FONCIERE DES REGIONS SA H1

NUTRECO NV INTERIM

ROCHE HOLDING AG H1

TECHNIP SA Q2

YIT OYJ Q2

AIXTRON SE Q2

CAP GEMINI SA H1

FRANCE TELECOM SA Q2

KEMIRA OYJ Q2

SANOFI SA H1

STATOIL ASA Q2

ASTRAZENECA PLC Q2

BG GROUP PLC Q2

BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC PRELIM

CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC INTERIM

CENTRICA PLC INTERIM

INTERTEK GROUP PLC INTERIM

PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Q2

REED ELSEVIER PLC INTERIM

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC INTERIM

ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2

SSAB AB Q2

TRAVIS PERKINS PLC INTERIM

UNILEVER PLC Q2

CASINO GUICHARD PERRACHON SA Q2

REPSOL SA Q2

TELEFONICA SA Q2

TF1 H1

RANDSTAD HOLDING NV Q2

METSO OYJ Q2

BANCO SANTANDER SA Q2

DASSAULT SYSTEMES SA Q2

LUXOTTICA GROUP SPA H1

MAPFRE SA H1

PIRELLI & C SPA H1

SIKA AG H1

SYNGENTA AG H1

TELENET GROUP HOLDING NV H1

ITV PLC INTERIM

LLOYDS BANKING GROUP PLC INTERIM

SAINT GOBAIN SA H1

FERROVIAL SA Q2

LVMH Q2

PPR SA Q2

VALEO SA H1

EDP SA Q2

INGENICO SA Q2

VALLOUREC SA Q2

DEUTSCHE BOERSE AG Q2

NATIONAL EXPRESS GROUP PLC INTERIM

PUMA SE Q2

SIEMENS AG Q3

VOLKSWAGEN AG Q2

WINCOR NIXDORF AG Q3

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q3 2012 AmerisourceBergen

Q2 2012 Amgen

Q2 2012 Amazon.Com

Q2 2012 Ball Corp

Q2 2012 Bemis Co

Q2 2012 Boston Scientific Corp

Q2 2012 BorgWarner

Q1 2013 CA

Q2 2012 Cameron

Q2 2012 Chubb Corp

Q2 2012 Celgene Corp

Q2 2012 Cerner Corp

Q2 2012 Cincinnati Financial Corp

Q2 2012 Colgate-Palmolive

Q2 2012 CME Group

Q2 2012 CMS Energy Corp

Q2 2012 CONSOL Energy

Q2 2012 The Dow Chemical Co

Q2 2012 Dr Pepper Snapple Group

Q2 2012 Equitable Res

Q2 2012 Expedia

Q2 2012 Federated Investors

Q2 2012 FLIR Sys

Q2 2012 Gilead Sciences

Q2 2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwid

Q2 2012 The Hershey Co

Q2 2012 INTL Paper Co

Q2 2012 The Interpublic Group of Co

Q2 2012 Iron Mountain

Q2 2012 Invesco Ltd

Q4 2012 KLA-Tencor

Q2 2012 Kimberly-Clark

Q2 2012 Leggett & Platt

Q2 2012 L-3 Commu Hldg

Q1 2013 McKesson Corp

Q2 2012 Moody's Corp

Q2 2012 The McGraw-Hill Co

Q2 2012 Mead Johnson Nutrition

Q2 2012 3M Co

Q2 2012 Mylan

Q2 2012 Noble Energy

Q2 2012 NextEra Energy

Q2 2012 National Oilwell Varco

Q2 2012 Occidental Petroleum Corp

Q1 2013 Precision Castparts

Q2 2012 MetroPCS Commu

Q2 2012 The Principal Financial Group

Q2 2012 PulteGroup

Q2 2012 ProLogis

Q2 2012 Republic Services

Q2 2012 Raytheon

Q2 2012 Sprint Nextel Corp

Q3 2012 Starbucks

Q2 2012 United Tech

Q2 2012 Vulcan Materials Co

Q2 2012 VeriSign

Q2 2012 Ventas

Q2 2012 Waste Management

Q2 2012 Watson Pharma

Q2 2012 Exxon Mobil Corp

Q2 2012 Zimmer Hldg

MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT):

0600 DE GfK index Aug

0600 DE Import prc Jun

0800 EZ M3 Jun

0800 EZ private loans Jun

1230 US Durable goods Jun

1230 US Jobless claims w/e

1400 US Pending homes Jun

