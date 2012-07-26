EUROPEAN COMPANIES
BARCLAYS PLC INTERIM
TOTAL SA Q2
DANONE SA H1
UBM PLC INTERIM
ANGLO AMERICAN PLC INTERIM
RENAULT SA INTERIM
ATOS SA H1
LINDE AG Q2
LAFARGE SA H1
NYRSTAR H1
CNP ASSURANCES SA H1
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE Q2
REXEL SA Q2
SCOR SE Q2
SOLVAY SA Q2
ASSA ABLOY AB Q2
OUTOTEC OYJ Q2
SPECTRIS PLC INTERIM
WILLIAM HILL PLC INTERIM
BANCO POPULAR ESPANOL SA Q2
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS H1
ENDESA SA H1
RED ELECTRICA CORPORACION SA Q2
GALP ENERGIA SGPS SA Q2
BELGACOM SA Q2
CAIXABANK SA Q2
IMERYS SA H1
LEGRAND SA H1
SES SA H1
JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC INTERIM
PEARSON PLC INTERIM
NV BEKAERT SA H1
ETABLISSEMENTEN FR. COLRUYT NV Q1 SALES
U.S. COMPANIES
Q2 2012 Merck & Co
Q2 2012 Newmont Mining Corp
Q2 2012 Chevron
Q1 2013 Legg Mason
Q2 2012 Aon plc
Q2 2012 Coventry Health Care
Q3 2012 D.R. Horton
Q2 2012 DTE Energy Co
Q3 2012 Helmerich & Payne
Q2 2012 Newell Rubbermaid
Q2 2012 Weyerhaeuser Co
MACRO (GMT)
0645 FR Consumer Confidence
0800 IT Business Confidence
1230 US GDP Advance
1230 US Core PCE
1355 US U. Mich Sentiment
1430 US ECRI Weekly
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