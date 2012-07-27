EUROPEAN COMPANIES
HSBC HOLDINGS PLC INTERIM
UMICORE SA H1
SAIPEM SPA H1
AIR FRANCE KLM SA Q2
GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT Q2
RECKITT BENCKISER GROUP PLC H1
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC INTERIM
RYANAIR HOLDINGS PLC Q1
JCDECAUX SA H1
DUFRY AG H1
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA FINAL
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Q2
PARGESA HOLDING SA H1
SIKA AG H1
TNT EXPRESS NV Q2
TELEPERFORMANCE SA Q2
VISCOFAN SA Q2
BANCO ESPIRITO SANTO SA Q2
U.S. COMPANIES
Q3 2012 Franklin Res
Q2 2012 Eastman Chemical Co
Q2 2012 Anadarko Petroleum Corp
Q2 2012 Fiserv
Q2 2012 Flowserve Corp
Q3 2012 Jacobs
Q2 2012 Loews Corp
Q2 2012 Masco
Q2 2012 Plum Creek Timber
Q2 2012 Roper Ind
MACRO (GMT)
0900 EZ Business Climate
1230 US Midwest Manufacturing
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