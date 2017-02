EUROPEAN COMPANIES

HANNOVER RE Q2

THYSSENKRUPP AG Q3

PRUDENTIAL PLC INTERIM

FUGRO NV INTERIM

BANK OF IRELAND INTERIM

SCHIBSTED ASA Q2

RHEINMETALL AG Q2

U.S. COMPANIES

Harman International Industries Q4 2012

J C Penney Co Inc Q2 2012

MACRO (GMT)

0600 DE CPI

0800 IT CPI

0830 GB PPI

1230 US Export/Import prices

1430 US ECRI Weekly

Reuters messaging rm://atul.prakash.thomsonreuters.com@reuters.net