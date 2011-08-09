MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:
ADECCO SA H1 ADEN.VX
NESTLE SA H1 NESN.VX
EON AG Q2 (EONGn.DE)
HENKEL AG & CO KGAA Q2 (HNKG_p.DE)
OMV AG Q2 (OMVV.VI)
SUBSEA 7 SA Q2 (SUBC.OL)
TUI TRAVEL PLC Q3 TT.L
STANDARD LIFE PLC INTERIM (SL.L)
COMMERZBANK AG Q2 (CBKG.DE)
GDF SUEZ SA H1 GSZ.PA
H LUNDBECK A/S Q2 (LUN.CO)
BANK OF IRELAND INTERIM (BKIR.I)
AURUBIS AG Q3 (NAFG.DE)
SYMRISE AG Q2 (SY1G.DE)
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:
Q1 2012 Computer Sciences Corp (CSC)
Q4 CISCO Systems Inc (CSCO.O)
Q4 Harman International Industries Inc (HAR)
Q2 Macy's, Inc. (M)
Q4 News Corp (NWSA.O)
Q1 2012 Polo Ralph Lauren Corp (RL)
MAJOR MACROECONOMIC INDICATORS/EVENTS (GMT):
0600 DE CPI final Jul
0600 DE HICP final Jul
0645 FR Ind. output Jun
1100 US Mortgage index
1400 US Wholesale inv Jun
1800 US Fed budget Jul
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