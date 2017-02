European stock index futures point to a drop in equities as a lower-than-expected reading of German GDP rattles investors and threatens the market's tentative recovery rally started last week.

At 0619 GMT, futures for Euro STOXX 50 STXEc1, for Germany's DAX FDXc1 and for France's CAC FCEc1 are down 0.5-0.8 percent.

MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING:

GEBERIT AG H1 GEBN.VX

STRAUMANN HOLDING AG H1 (STMN.S)

CRH PLC INTERIM (CRH.I)

PSP SWISS PROPERTY AG H1 (PSPN.S)

SCHINDLER HOLDING AG INTERIM (SCHN.S)

SYDBANK A/S Q2 (SYDB.CO)

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD Q2 (ATRS.VI)

INTERCELL AG Q2 ICEL.VI

UNITED INTERNET AG Q2 (UTDI.DE)

RESOLUTION LTD INTERIM RSL.L

MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING:

Q3 Analog Devices Inc ADI

Q2 2012 Dell Inc. DELL.O

Q2 Home Depot Inc (HD)

Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX)

Q2 2012 Wal-Mart Stores, Inc. (WMT)

MAJOR MACROECONOMIC INDICATORS/EVENTS (GMT):

0600 DE GDP

0830 GB CPI

0900 EZ GDP Flash

1145 US ICSC Chain

1230 US House Starts

1230 US Import/Export Prices

1255 US Redbook

1315 US Industrial Production

