June 6 MEDTRONIC EXECUTIVE SAYS EXPECTS TO SEE
"MATERIAL" REVENUE FROM ROBOTICS PLATFORM IN FISCAL 2019
MEDTRONIC SAYS WILL LAUNCH ROBOTIC SURGICAL SYSTEM BEFORE FISCAL
2019
MEDTRONIC SAYS HAS 150 EMPLOYEES DEDICATED TO ROBOTIC PRODUCT
ACROSS THREE PRIMARY LOCATIONS
MEDTRONIC SAYS PLANS TO APPLY BY END OF JUNE FOR FDA APPROVAL OF
"HYBRID CLOSED LOOP" INSULIN PUMP SYSTEM
MEDTRONIC CEO ISHRAK SAYS "CONFIDENT" COMPANY CAN REACH HIGH END
OF MID-SINGLE-DIGIT REVENUE GROWTH TARGET RANGE
(Reporting by Susan Kelly in Chicago)