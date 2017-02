(Repete texto publicado na véspera)

* Analistas apontam para lucro de US$4,7 bi no 4o tri

* Preços mais baixos do minério de ferro afetam desempenho

* Mercado aponta ano de 2012 "difícil" para a Vale

Por Sabrina Lorenzi e Guillermo Parra-Bernal

RIO DE JANEIRO, 13 Fev A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, apresentará nesta quarta-feira um resultado trimestral mais fraco do que os exibidos em seus últimos balanços, refletindo os preços mais baixos do principal produto da mineradora.

A companhia deverá anunciar após o fechamento do mercado um lucro líquido da ordem de 4,7 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2011, uma queda aproximada de 21 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com pesquisa da Reuters com projeções de 11 analistas de mercado.

No ano fechado, porém, o lucro da Vale deverá ser recorde, com ganho superior a 22 bilhões de dólares, um resultado cerca de 25 por cento maior quando comparado a 2010, proporcionado, entre outras razões, pelo aumento das vendas de minério ao mercado asiático.

Para o quarto trimestre, o aumento dos embarques, se houver, não deverá ser expressivo, mostram relatórios de analistas.

"Prevemos um aumento da ordem de 3,1 por cento nos embarques de minério de ferro, mas para preços estamos estimando uma diminuição de 16 por cento nos preços no trimestre", disse o analista Marcelo Aguiar, vice-presidente do Goldman Sachs para a área de mineração, tomando como base de cálculo as estatísticas da balança comercial relatadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

RECEITA E EBITDA

A média de projeções com analistas de mercado apontou para receita líquida de cerca de 14 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2011, uma queda da ordem de 6 por cento em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Ainda segundo a pesquisa, o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) recuou aproximadamente 16 por cento, para 7,5 bilhões de dólares.

================================================================ VALE RECEITA EBITDA LUCRO LÍQUIDO ================================================================ 4o tri (E) 14,01 bi 7,47 bi 4,67 bi 4o tri 2010 14,92 bi 8,86 bi 5,91 bi ANO/ANO(%) -6,1% -15,69% -20,95% ---------------------------------------------------------------- 3o tri 2011 16,74 bi 9,63 bi 4,93 bi TRI/TRI(%) -16% -22,4% -5,2% ================================================================

O Itaú BBA projeta uma queda de 15 a 20 por cento no valor do minério de ferro comercializado no mercado internacional. Além dos preços menores, o relatório do banco de investimento lembra da mudança de precificação do produto, que permitiu a alguns clientes da Vale migrar de contratos de longo prazo para o mercado à vista ou a prazos mais curtos.

"Por outro lado, esperamos que as vendas de minério de ferro aumentem para 81 milhões de toneladas (alta de 5 por cento), seguindo os elevados níveis de produção, enquanto a produção de níquel e cobre provavelmente permanecerá estável", assinalaram os analistas Marcos Assumpção e André Pinheiro em relatório do Itaú BBA.

Uma projeção mais pessimista que a média do mercado aponta para produção de 78 milhões de toneladas a preços de 121 dólares/t.

Outro analista projeta em relatório que os preços do produto terão registrado no último trimestre média de 140 a 150 dólares a tonelada, ante um valor médio de cerca de 175 dólares acumulado nos nove primeiros meses de 2011.

Uma queda nos preços de níquel, segundo os especialistas, também impactou o resultado da mineradora.

ANO RUIM PELA FRENTE

Para 2012, analistas esperam que os preços do minério de ferro continuem nos patamares praticados no final de 2011, a níveis abaixo da média do ano passado.

As chuvas fortes que levaram a mineradora a declarar força maior também devem impactar a produção, com analistas revendo suas projeções para o primeiro trimestre deste ano.

Outro impacto que deverá ser contabilizado no balanço deste ano é a pendência que a Vale tem com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O pagamento de royalties em discussão pode resultar em desembolso de 1 a 2 bilhões de dólares, conforme assinalou um dos bancos de investimentos consultados pela Reuters.

"Nosso ponto de vista sobre Vale permanece inalterado: 2012 deve ser um ano difícil, devido aos preços do minério de ferro... Acreditamos que os preços do minério de ferro devem permanecer estáveis nos níveis atuais até 2014, em uma combinação de crescimento da oferta limitada e expansão da demanda na Ásia", diz o relatório.

"Os preços atuais oferecem suporte sólido para a geração de fluxo de caixa, que, juntamente com níveis reduzidos de capex daqui para frente, deve permitir que a empresa retorne dinheiro aos acionistas", avaliou o banco de investimento. (Com reportagem de Jeb Blount; edição de Roberto Samora)