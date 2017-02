Oct 5 Formula One drivers' form over the last 19 races ahead of Sunday's Japanese Grand Prix:

(Number=race classification, R=retired, DQ=disqualified, S=suspended, NS=did not start, EX=excluded. Drivers in current championship order. Most recent races first):

2011 / 2010

SG IT BE HU DE GB EU CA MC ES TR CN MY AU AD BR KR JP SG Sebastian Vettel 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 R 1 2 Jenson Button 2 2 3 1 R R 6 1 3 3 6 4 2 6 3 5 12 4 4 Fernando Alonso 4 3 4 3 2 1 2 R 2 5 3 7 6 4 7 3 1 3 1 Mark Webber 3 R 2 5 3 3 3 3 4 4 2 3 4 5 8 2 R 2 3 Lewis Hamilton 5 4 R 4 1 4 4 R 6 2 4 1 8 2 2 4 2 5 R Felipe Massa 9 6 8 6 5 5 5 6 R R 11 6 5 7 10 15 3 R 8 Nico Rosberg 7 R 6 9 7 6 7 11 11 7 5 5 12 R 4 6 R 17 5 Michael Schumacher R 5 5 R 8 9 17 4 R 6 12 8 9 R R 7 4 6 13 Vitaly Petrov 17 R 9 12 10 12 15 5 R 11 8 9 17 3 6 16 R R 11 Nick Heidfeld - - - R R 8 10 R 8 8 7 12 3 12 11 17 9 8 R Adrian Sutil 8 R 7 14 6 11 9 R 7 13 13 15 11 9 13 12 R R 9 Kamui Kobayashi 14 R 12 11 9 R 16 7 5 10 10 10 7 DQ 14 10 8 7 R Paul Di Resta 6 8 11 7 13 15 14 18 12 12 R 11 10 10 - - - - - Jaime Alguersuari 21 7 R 10 12 10 8 8 R 16 16 R 14 11 9 11 11 11 12 Sebastien Buemi 12 10 R 8 15 R 13 10 10 14 9 14 13 8 15 13 R 10 14 Sergio Perez 10 R R 15 11 7 11 NS NS 9 14 17 R DQ - - - - - Rubens Barrichello 13 12 16 13 R 13 12 9 9 17 15 13 R R 12 14 7 9 6 Bruno Senna 15 9 13 - - - - - - - - - - - 19 21 14 15 R Pastor Maldonado 11 11 10 16 14 14 18 R 18 15 17 18 R R - - - - - Pedro De la Rosa - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - Jarno Trulli R 14 14 R - R 20 16 13 18 18 19 R 13 21 19 R 13 R Heikki Kovalainen 16 13 15 R 16 R 19 R 14 R 19 16 15 R 17 18 13 12 16 Vitantonio Liuzzi 20 R 19 20 R 18 23 13 16 R 22 22 R NQ R R 6 R R Jerome D'Ambrosio 18 R 17 19 18 17 22 14 15 20 20 20 R 14 - - - - - Timo Glock R 15 18 17 17 16 21 15 R 19 NS 21 16 NC R 20 R 14 R Narain Karthikeyan - - - - - - 24 17 17 21 21 23 R NQ - - - - - Daniel Ricciardo 19 NC R 18 19 19 - - - - - - - - - - - - - Karun Chandhok - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - -

Key: (R=Retired, DNS=did not start NC=not classified, DQ=disqualified, NQ=did not qualify, NC=not classified):

Key: (R=Retired, DNS=did not start NC=not classified, DQ=disqualified, NQ=did not qualify, NC=not classified):

GB - Britain, EU - Europe, CA - Canada, MC - Monaco, ES - Spain, TR - Turkey, CN - China, MY - Malaysia, AU - Australia, AD - Abu Dhabi, BR - Brazil, KR - South Korea, JP - Japan, SG - Singapore, IT - Italy, BE - Belgium, HU -Hungary, DE - Germany.