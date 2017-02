Oct 8 Formula One Japanese Grand Prix qualifying from Suzuka on Saturday. 1. Sebastian Vettel (Germany) RedBull - Renault 1:30.466 2. Jenson Button (Britain) McLaren 1:30.475 3. Lewis Hamilton (Britain) McLaren 1:30.617 4. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 1:30.804 5. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 1:30.886 6. Mark Webber (Australia) RedBull - Renault 1:31.156 7. Michael Schumacher (Germany) Mercedes (NT)

8. Bruno Senna (Brazil) Renault (NT) 9. Vitaly Petrov (Russia) Renault (NT) 10. Kamui Kobayashi (Japan) Sauber - Ferrari (NT) - - - - - - - - - - 11. Adrian Sutil (Germany) Force India -Mercedes 1:32.463 12. Paul Di Resta (Britain) Force India -Mercedes 1:32.746 13. Rubens Barrichello (Brazil) Williams - Cosworth 1:33.079 14. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams - Cosworth 1:33.224 15. Sebastien Buemi (Switzerland) Toro Rosso - Ferrari 1:33.227 16. Jaime Alguersuari (Spain) Toro Rosso - Ferrari 1:33.427 17. Sergio Perez (Mexico) Sauber - Ferrari (NT)

- - - - - - - - - - 18. Heikki Kovalainen (Finland) Team Lotus 1:35.454 19. Jarno Trulli (Italy) Team Lotus 1:35.514 20. Jerome d'Ambrosio (Belgium) Virgin - Cosworth 1:36.439 21. Timo Glock (Germany) Virgin - Cosworth 1:36.507 22. Daniel Ricciardo (Australia) HRT - Cosworth 1:37.846 23. Nico Rosberg (Germany) Mercedes (NT) 24. Vitantonio Liuzzi (Italy) HRT - Cosworth (NT) - - - - - - - - - - 1-10: third and final qualifying session 11-17: second qualifying session 18-24: first qualifying session (NT = no time posted)

