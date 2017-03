Oct 30 (Infostrada Sports) - 1st Free Practice Session from the Formula One GP Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday 1. Max Verstappen (Netherlands) Toro Rosso - Renault 1:25.990 2. Daniil Kvyat (Russia) RedBull - Renault 1:26.295 3. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 1:26.295 4. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:26.886 5. Daniel Ricciardo (Australia) RedBull - Renault 1:27.185 6. Nico Rosberg (Germany) Mercedes 1:27.196 7. Valtteri Bottas (Finland) Williams-Mercedes 1:27.303 8. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso - Renault 1:27.410 9. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 1:27.581 10. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 1:27.695 11. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 1:27.723 12. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 1:28.498 13. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus - Mercedes 1:28.559 14. Felipe Nasr (Brazil) Sauber - Ferrari 1:28.579 15. Jolyon Palmer (Britain) Lotus - Mercedes 1:28.711 16. Nico Huelkenberg (Germany) Force India - Mercedes 1:29.099 17. Fernando Alonso (Spain) McLaren 1:30.072 18. Alexander Rossi (U.S.) Marussia - Ferrari 1:30.619 19. Jenson Button (Britain) McLaren 1:32.091 20. Will Stevens (Britain) Marussia - Ferrari 1:32.866