UPDATE 1-Motor racing-Rallying Mexico result

March 12 (Gracenote) - Result from the Rally of Mexico on Sunday 1. Kris Meeke (Britain) Citroen 3:22:04.600 2. Sebastien Ogier (France) Ford +00:13.800 3. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai 00:59.700 4. Ott Taenak (Estonia) Ford 02:18.300 5. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 03:32.900 6. Jari-Matti Latvala (Finland) Toyota 04:40.300 7. Juho Haenninen (Finland) Toyota 05:06.200 8. Daniel Sordo (Spain) Hyundai 05:2