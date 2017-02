Sept 22 (Infostrada Sports) - Qualifying from the Formula One Singapore Grand Prix at Marina Bay Street Circuit on Saturday 1. Lewis Hamilton (Britain) McLaren 1:46.362 2. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams - Renault 1:46.804 3. Sebastian Vettel (Germany) RedBull - Renault 1:46.905 4. Jenson Button (Britain) McLaren 1:46.939 5. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 1:47.216 6. Paul Di Resta (Britain) Force India - Mercedes 1:47.241 7. Mark Webber (Australia) RedBull - Renault 1:47.475 8. Romain Grosjean (France) Lotus - Renault 1:47.788 9. Michael Schumacher (Germany) Mercedes 10. Nico Rosberg (Germany) Mercedes - - - - - - - - - - 11. Nico Huelkenberg (Germany) Force India - Mercedes 1:47.975 12. Kimi Raikkonen (Finland) Lotus - Renault 1:48.261 13. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 1:48.344 14. Sergio Perez (Mexico) Sauber - Ferrari 1:48.505 15. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso - Ferrari 1:48.774 16. Jean-Eric Vergne (France) Toro Rosso - Ferrari 1:48.849 17. Bruno Senna (Brazil) Williams - Renault - - - - - - - - - - 18. Kamui Kobayashi (Japan) Sauber - Ferrari 1:49.933 19. Vitaly Petrov (Russia) Caterham - Renault 1:50.846 20. Heikki Kovalainen (Finland) Caterham - Renault 1:51.137 21. Timo Glock (Germany) Marussia - Cosworth 1:51.370 22. Charles Pic (France) Marussia - Cosworth 1:51.762 23. Narain Karthikeyan (India) HRT - Cosworth 1:52.372 24. Pedro de la Rosa (Spain) HRT - Cosworth 1:53.355 - - - - - - - - - - 1-10: third and final qualifying session 11-17: second qualifying session 18-24: first qualifying session