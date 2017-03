March 16 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Formula One Australian Grand Prix at Albert Park on Sunday Drivers Points 1. Nico Rosberg (Germany) Mercedes 25 2. Kevin Magnussen (Denmark) McLaren 18 3. Jenson Button (Britain) McLaren 15 4. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 12 5. Valtteri Bottas (Finland) Williams 10 6. Nico Huelkenberg (Germany) Force India 8 7. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 6 8. Jean-Eric Vergne (France) Toro Rosso 4 9. Danill Kvyat (Russia) Toro Rosso 2 10. Sergio Perez (Mexico) Force India 1 11. Adrian Sutil (Germany) Sauber 0 12. Esteban Gutierrez (Mexico) Sauber 0 13. Max Chilton (Britain) Marussia 0 14. Jules Bianchi (France) Marussia 0 15. Romain Grosjean (France) Lotus 0 16. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus 0 17. Marcus Ericsson (Sweden) Caterham 0 18. Sebastian Vettel (Germany) Red Bull 0 19. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 0 20. Felipe Massa (Brazil) Williams 0 21. Kamui Kobayashi (Japan) Caterham 0 22. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 0 Constructors Points 1. McLaren 33 2. Mercedes 25 3. Ferrari 18 4. Williams-Mercedes 10 5. Force India - Mercedes 9 6. Toro Rosso - Renault 6 7. Sauber - Ferrari 0 8. Marussia - Ferrari 0 9. Lotus - Renault 0 10. Caterham - Renault 0 11. RedBull - Renault 0