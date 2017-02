(makes official)

Oct 23 Malaysian Grand Prix 125cc result from Sepang on Sunday. 1. Maverick Vinales (Spain) Aprilia 40 mins 34.280 secs 2. Sandro Cortese (Germany) Aprilia 40:34.634 3. Johann Zarco (France) Derbi 40:36.735 4. Hector Faubel (Spain) Aprilia 40:37.201 5. Nicolas Terol (Spain) Aprilia 40:44.329 6. Jonas Folger (Germany) Aprilia 40:52.244 7. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) Derbi 41:12.986 8. Jakub Kornfeil (Czech Republic) Aprilia 41:13.379 9. Alberto Moncayo (Spain) Aprilia 41:13.503 10. Danny Kent (Britain) Aprilia 41:14.517 11. Efren Vazquez (Spain) Derbi 41:29.086 12. Alexis Masbou (France) KTM 41:42.171 13. Danny Webb (Britain) Mahindra 41:42.187 14. Josep Rodriguez (Spain) Aprilia 41:42.379 15. Alessandro Tonucci (Italy) Aprilia 41:42.436 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

Please double-click on the newslink below:

for more motorcycling stories