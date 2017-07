Rallying- Driver Standings

July 2 (Gracenote) - Driver Standings after the Rally of Poland on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) M-Sport World Rally Team 160 2. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai Motorsport 149 3. Jari-Matti Latvala (Finland) Toyota Gazoo Racing 112 4. Ott Taenak (Estonia) M-Sport World Rally Team 108 5. Daniel Sordo (Spa