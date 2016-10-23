Oct 23 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Australia Moto2 on Sunday
1. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 39:15.891
2. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 39:15.901
3. Sandro Cortese (Germany) Kalex 39:16.421
4. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 39:18.972
5. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 39:19.706
6. Jonas Folger (Germany) Kalex 39:26.978
7. Simone Corsi (Italy) Speed up 39:29.182
8. Axel Pons (Spain) Kalex 39:32.302
9. Marcel Schroetter (Germany) Kalex 39:33.541
10. Xavi Vierge (Spain) Tech 3 39:33.556
11. Xavier Simeon (Belgium) Speed up 39:33.653
12. Johann Zarco (France) Kalex 39:33.687
13. Jesko Raffin (Switzerland) Kalex 39:47.466
14. Edgar Pons (Spain) Kalex 39:50.561
15. Ratthapark Wilairot (Thailand) Kalex 39:56.345