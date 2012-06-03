(Makes official)
June 3 (Infostrada Sports) - Catalunya Grand Prix Moto3
result on Sunday.
1. Maverick Vinales (Spain) Honda 41:50.965
2. Sandro Cortese (Germany) KTM 41:58.717
3. Miguel Oliveira (Portugal) Honda 41:58.818
4. Louis Rossi (France) Honda 41:58.972
5. Alexis Masbou (France) Honda 41:59.040
6. Alex Marquez (Spain) Oral 41:59.232
7. Hector Faubel (Spain) Kalex 41:59.320
8. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) KTM 41:59.445
9. Romano Fenati (Italy) Honda 41:59.565
10. Luis Salom (Spain) Kalex 42:06.988
11. Jakub Kornfeil (Czech Republic) Honda 42:07.092
12. Niccolo Antonelli (Italy) Honda 42:07.187
13. Alan Techer (France) Honda 42:07.757
14. Alberto Moncayo (Spain) Kalex 42:21.097
15. Jack Miller (Australia) Honda 42:21.097