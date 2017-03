UPDATE 1-Motor racing-Formula One Australian Grand Prix qualifying

March 25 (Gracenote) - Qualifying from the Formula One Australian Grand Prix at Albert Park on Saturday 1. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 1:22.188 2. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:22.456 3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 1:22.481 4. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 1:23.033 5. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull - TAG Heuer 1:23.485 6. Romain Grosjean (France) Haas - Ferrari