Motorcycling-Motorcycling Grand Prix moto3 standings

March 26 (Gracenote) - Standings from the Motorcycling Grand Prix Moto3 on Sunday 1. Joan Mir (Spain) Honda 25 2. John McPhee (Britain) Honda 20 3. Jorge Martin (Spain) Honda 16 4. Aron Canet (Spain) Honda 13 5. Romano Fenati (Italy) Honda 11 6. Andrea Migno (Italy) KTM 10 7. Niccolo Antonelli (Italy) KTM 9 8. Fabio Di Giannantonio (Italy) Honda 8 9. Marcos Ramirez (Spain) KTM 7 10. Adam